La Marocaine Mounia Aram lance un programme de formation en cinéma d'animation au Maroc. Pour financer son projet qu’elle veut implanter au sein de ses studios à Agadir, elle vient de mettre en ligne une campagne de crowdfunding.



Après avoir été choisie par l’émission «African Voices – Change Maker» de CNN pour parler de son parcours et après avoir raflé un prix important à Los Angeles pour l’innovation culturelle au Black in Animation Awards Show, Mounia Aram met ses projets à exécution en lançant une campagne de crowdfunding qui va lui permettre de lever les premiers fonds nécessaires pour financer une formation en animation au Maroc.

«Mais c’est surtout une belle façon de communiquer sur notre projet avec notre réseau. Le crowdfunding est un bel outil marketing qui nous permet de tester également notre projet car nous avons des feedbacks de notre réseau proche (premier cercle) et le cercle professionnel. Un bon moyen de valider notre stratégie».

La spécialiste en animation avec 20 ans d’expériences au compteur, et son entreprise Mounia Aram Company met en place une formation en animation au Maroc liée à l’ouverture du studio de la filiale à Agadir. L’idée est de travailler sur des histoires africaines et de développer des compétences locales qui seraient compétitives sur la scène internationale.

Pour ceux qui ne la connaissent pas, Mounia Aram, née à Casablanca, originaire d’Agadir et ayant grandi à Trappes (Yvelines, France) est une spécialiste de l’animation avec près de 20 années d’expériences dans cette industrie.

Après des études de langues orientales à l’INALCO-Paris, elle a eu l’opportunité de rejoindre ShoPro Entertainment, une société spécialisée dans l’animation japonaise basée à San Francisco.

C’est ainsi qu’elle a démarré sa carrière dans l’industrie et ne l’a plus quittée. Au cours de sa carrière, elle a été confrontée à de nombreux aspects de la distribution et la production dans le monde entier, de l’Europe à l’Asie, en passant par les États-Unis et l’Afrique. Au cours de sa carrière elle a fait le constat suivant : si certaines cultures sont bien représentées à travers le monde -comme l’Animation japonaise- et que certains pays sont réputés pour la qualité de leur travail -tels que la France, le Canada ou les États-Unis-, elle a remarqué que l’Afrique n’était pratiquement pas représentée.

Elle a donc décidé de s’attaquer à ce problème en fondant en 2019 Mounia Aram Company, une société de distribution et production spécialisée dans l’animation africaine, la culture africaine, l’Afrique en général. Elle conseille également les entreprises dans leur stratégie de distribution de contenus, leur développement sur le continent Africain, elle participe à des workshops pour développer la formation de jeunes talents en Afrique, etc…

Elle ouvrira en 2022 sa filiale au Maroc à Agadir qui prendra la forme d’un Studio d’Animation qui produira les séries d’animation Africaine et assurera également la prestation de service des studios étrangers.