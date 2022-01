© Copyright : Adil Gadrouz / le360

Les studios artcoustic à Casablanca sont une véritable ruche d’abeille. Une quarantaine de personnes, actuellement en mode hybride, contexte du Covid-19 oblige, s’activent à la réalisation de deux dessins animés 100% marocains pour la télévision. Les détails.

Les enfants Marocains vont bientôt, à la rentrée prochaine, en 2022, découvrir les premiers dessins animés 100% marocains. Après avoir remporté deux appels d’offres, un pour 2M et un autre pour la SNRT, les studios Artcoustic planchent actuellement sur la production de deux dessins animés de 20 à 30 épisodes, chacun inspirés du patrimoine et de l’histoire du Maroc.

Une belle aventure, de la motivation, mais beaucoup de stress. «Les délais sont courts et les budgets serrés aussi. Nous avons également dû faire face à une pénurie de ressources humaines qualifiées pour la simple raison qu’on ne pouvait pas sous-traiter cela à l’étranger. Nous avons besoin de Marocains formés au Maroc afin d’être le plus fidèle aux codes et à l’identité Marocaines que ce soit sur le plan vestimentaire ou architectural», confie Ali Rguige, directeur général des studios Artcoustic à Casablanca ou sont réalisés deux des 5 dessins animés Marocains qui seront diffusés sur Al Aoula et sur 2M.

«Les projets des premiers dessins animés Marocains ont été lancés à l’initiative des deux chaînes de télévision nationales SNRT et 2M avec l’appui du festival international du cinéma d’animation de Meknès (FICAM), le premier acteur du cinéma d’animation au Maroc», explique le patron d’artcoustic qui emploie aujourdhui une quarantaine de personnes. Elles sont toutes concentrées sur la production de deux dessins animés: le premier inspiré d’histoires du patrimoine marocain, des histoires racontées et transmises oralement par les grands-mères et le deuxième sur des personnalités marocaines.

«Il y a un premier projet qui raconte des histoires marocaines. Le deuxième évoque une personnalité marocaine dans son époque. On vit avec cette personne, et l’on apprend à la connaître».

Ces deux dessins animés sont conçus dans cette ruche d’abeille située au quartier de l’oasis à Casablanca. Au budget de deux millions de dirhams chacun, ces projets sont en phase de production. «Une bonne partie des scénarios est prête. Il y en a qui ont été validés par les diffuseurs. Et sur un des dessins animés, nous sommes avancés à 50%», signale Ali Rguige.

La conceptualisation des deux dessins animés, ainsi que la scénarisation sont effectuées dans les studios. Pour l’écriture, l’équipe a fait appel à des externes.