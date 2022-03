© Copyright : DR

«Alerte Rouge», le dernier film d'animation des Studios Disney-Pixar sera projeté dans les salles nationales dès ce vendredi 11 mars 2022.

La dernière pépite des studios Disney et Pixar, Alerte Rouge, sort dans les salles de cinéma du Maroc ce vendredi 11 mars. Distribué par Marrakech Spectacle de Mounia Layadi, la propriétaire du Colisée de Marrakech, ce film d’animation d’une durée de 1h39 sera projeté dans 5 villes et 10 cinémas du pays.

Ainsi, Alerte Rouge sera à l'affiche du Megarama et du Lutetia à Casablanca, du Megarama, du Ciné Atlas et de la Renaissance à Rabat, du Megarama et du Goya à Tanger, du Megarama et du Colisée à Marrakech et enfin du Megarama à Fès.

Alerte Rouge, réalisé par Domee Shei est l’histoire de Mei Lee, une adolescente de 13 ans pleine d'assurance, mais tiraillée entre obéir à l'image d'une petite fille modèle aux yeux de sa maman hyper protectrice, ou sombrer dans le chaos de l’adolescence.

Malheureusement, Ming, sa mère, n’est jamais loin d’elle. Et comme si les changements dans ses relations et son corps ne suffisaient pas, chaque fois qu'elle est débordée par ses émotions - ce qui, pour une ado, arrive quasiment tout le temps! - Mei Lee se transforme en panda rouge géant, comme lorsqu'elle s’enthousiasme.