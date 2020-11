© Copyright : DR

Le faux se répand plus vite que la vérité. Le temps de démontrer que c’est une «fake news», c’est trop tard. La vérité ne trouve plus de porte par où entrer. Elle reste dehors, suspecte et même non reconnue.

Comme disait l’écrivain Mark Twain (1835-1910), «Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures». C’est encore plus plausible aujourd’hui avec les réseaux sociaux qui ont bouleversé le système de l’information et ont créé un doute permanent quant aux faits avérés. Le faux se répand plus vite que la vérité. Le temps de démontrer que c’est une «fake news», c’est trop tard. La vérité ne trouve plus de porte par où entrer. Elle reste dehors, suspecte et même non reconnue.

Cette révolution de la communication comporte des défauts qui peuvent ruiner sa crédibilité et sa fonction première. A partir du moment où n’importe qui dans le monde peut lancer une information vraie ou fausse, tout en gardant l’anonymat, tout est possible.

Au Maroc, des personnes ont été victimes d’une campagne de dénigrement et de diffamations qui a eu des effets très néfastes sur leur vie privée. La campagne de boycott lancée par des anonymes eut des retombées économiques désastreuses.

Ces jours derniers, une infox a circulé en France, annonçant la mort de plusieurs personnalités, dont l’ancien Premier ministre Laurent Fabius. Faux.

Aujourd’hui, il suffit d’un iPhone pour fabriquer un film où fiction et réalité se mélangent au point où elles se confondent et sèment le doute dans l’esprit des gens. C’est ainsi qu’un mouvement se développe dans le monde avec une idée fixe et forte: on vous ment, les gouvernements ne vous disent pas la vérité, tout est manipulé. Derrière cela, il y aurait un complot mondial pour dominer le monde et les esprits des citoyens.

En ce moment, un film documentaire fait un malheur sur YouTube. Il s’agit de «Hold-Up» (version normale et version longue). Ce film, sous des aspects rigoureux, avec des méthodes scientifiquement étudiées, reportages et interviews de personnalités connues, remettent en cause l’origine et les explications de certains faits touchant le monde comme par exemple la pandémie du Covid-19 et les décisions que prennent les gouvernements pour lutter contre la propagation du virus. Son point de départ est simple: «les citoyens du monde entier se seraient fait berner par une élite corrompue».

D’après les auteurs de ce film où des savants et des Prix Nobel s’expriment, la pandémie a été créée de toute pièce. Soit c’est la Chine qui a lancé le virus dans le monde pour mieux conforter sa puissance et en même temps faire disparaître une petite partie de son immense population (!) -Trump parle du Covid-19 en l’appelant «le virus chinois»-, soit c’est la CIA qui aurait laissé échapper un virus pour détruire la Chine… Le film accuse les Etats d’être en connivence avec les laboratoires pharmaceutiques qui se font des sommes mirobolantes. Certains médicaments ne sont pas mis sur le marché parce qu’ils ne rapportent pas assez à ces laboratoires et on les accuse d’être inefficaces et même dangereux.

Tout le film consiste à inverser le courant normal de l’information telle qu’elle est prodiguée par les chaînes de télévision puissantes, américaines et européennes.

Ces tentatives de déstabilisation du système de l’information font partie d’un programme étudié pour faire passer un autre message. Cela s’appelle le complotisme. Cela va du doute sur l’origine des attentats du 11 septembre 2001 (ce serait un coup de la CIA alliée au Mossad), à la remise en question du voyage des astronautes américains sur la lune. Cette tendance se retrouve chez ceux qu’on appelle «les platistes», ceux qui croient dur comme fer que la terre est plate et que c’est le soleil qui tourne autour de la terre. D’après un sondage récent, 9% des Français et 16% des Américains (ce qui représente environ 60 millions de personnes) affirment que la Terre est plate et que tout ce qu’on veut leur faire croire fait partie d’un complot.

Ainsi aucun évènement d’importance mondiale n’échappe à l’interprétation complotiste. La question que les complotistes adorent poser est: «à qui profite le crime?». A partir de là, tous les scénarios sont possibles.

Certains intervenants dans ce film se sont depuis rétractés, et ont demandé que leur discours soit retiré. Ils disent qu’ils ont été piégés. Ce qui fait d’ailleurs la force de «Hold-Up», c’est le nombre de personnalités du monde de la science, de la médecine et de la politique qui interviennent. Leurs paroles sont alors utilisées comme preuves de ce que le réalisateur veut démontrer.

Tous les médias ont dénoncé ce film et ont attiré l’attention des jeunes en particulier sur le danger d’une pensée qui utilise le faux pour prêcher un certain nombre d’idées complètement inventées et n’ayant aucun fondement.

Plus que jamais, la méfiance et la vérification doivent être de mise. Chez nous, la tendance complotiste est assez répandue. Derrière chaque grand événement, on soupçonne l’existence d’un chef d’orchestre qui tire les ficelles. Tout est possible. Ce qui rend difficile la lutte contre cette tendance de plus en plus puissante. Trouver une explication simple confortant ses préjugés, voilà de quoi satisfaire des millions de gens qui ont fait du doute, une religion systématique et surtout statique.