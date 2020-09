© Copyright : DR

Plus récemment, un monsieur que je ne connais pas a ressorti la même antienne mais sous un angle différent. Cette fois-ci, ce sont les gens qui ont un 2ème passeport qui ne seraient pas vraiment Marocains.

Né d’un père originaire d’Azemmour (où l’on peut encore admirer l’antique maison familiale au n°5, derb Laroui) et d’une mère native d’Essaouira (son aïeul inventa la marqueterie en bois de thuya qui fait la gloire de la ville), je me suis toujours considéré comme Marocain à 100%.

Le patronyme paternel est cité dans l’excellent Dictionnaire des noms de famille du Maroc de Mouna Hachim, dans la catégorie des noms qui nous viennent des Banou Hilal, cette confédération de tribus qui arriva au Maroc il y a… mille ans ! (Après mille ans de présence, on a quand même le droit de se considérer chez soi, non?)

Ce même nom étant celui d’un village du Rif (et de l'aéroport de Nador), il me vaut la considération et l'amitié des Rifains –en particulier de mes confrères et amis Abdelkader Benali et Mustafa Stitou. Aux Pays-Bas, je suis estampillé Rifain comme la majorité des ressortissants d’origine marocaine.

De plus, étant né par hasard à Oujda (mon père y fut fonctionnaire des PTT pendant quelques années), je jouis de l'amitié fraternelle des gens de l’Oriental.

Du côté maternel, ma grand-mère s’exprimait en tachelhit, ce qui fait que je signe des deux mains l'émouvant préambule de la Constitution de 2011. (“Son unité [celle du Maroc], forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.”)

Avec un tel pedigree, je me suis donc toujours considéré comme Marocain à 100%. Ça va de soi, n’est-ce pas?

Pas vraiment.

La première alerte est venue en 2003 lorsque M. R., un militant politique devenu entretemps ministre, posa la question: “un Marocain qui a fait ses études au lycée Lyautey de Casablanca est-il vraiment Marocain?”

Ancien de Lyautey (de la 6e jusqu'à Math Spé), je fus blessé par cette remarque mais je me consolai vite en constatant que j'étais en bonne compagnie: Mehdi Ben Barka, Driss Chraïbi, Mahdi Elmandjra, Abdelkébir Khatibi, Moulay Ismaïl Alaoui, Khalid Naciri, M'hamed Fakhir (l'entraîneur marocain le plus titré), Sidney Toledano (qui, même DG de Christian Dior et vivant à Paris, tenait à voyager dans le monde avec son passeport marocain), Touria Skalli, Tarik Kabbage, Gad El Maleh, Ahmed Reda Chami, Karim Ghellab, Malek (le chanteur), la cinéaste Laïla Marrakchi, Yassine Bounou tout auréolé de gloire il y a quelques semaines, et tant et tant d’autres, un peu moins connu(e)s, sont passé(e)s par “Lyautey“…

Tous ces gens-là ne sont évidemment pas des Marocains.

Plus récemment, un monsieur que je ne connais pas a ressorti la même antienne mais sous un angle différent. Cette fois-ci, ce sont les gens qui ont un 2ème passeport qui ne seraient pas vraiment Marocains.

De nouveau consterné, je me consolai en constatant (bis) que j'étais en bonne compagnie. Je ne vais pas prendre mes exemples au Maroc parce que ça ne nous concerne pas exclusivement –en faisant juste une exception pour Yassine Bounou. Ayant la nationalité canadienne en plus d’être ould Lyautey, le gardien de but de l'équipe nationale du Maroc n’est donc doublement pas Marocain, selon ceux qui n’ont rien de mieux à faire que de créer de faux problèmes. Quelqu’un devrait alerter la FIFA…

Voyons voir quelques traîtres bien connus. Né à New York, Boris Johnson a un passeport américain en plus de celui qu’ornent les armes du Royaume-Uni. Le Prime minister de Sa Gracieuse Majesté lui manquerait-il de loyauté? Picasso avait un passeport français. A-t-il jamais renié ses origines andalouses? Charles Aznavour est une gloire en Arménie: personne ne lui tient rigueur d’avoir le même passeport que Charles Trenet. Marie Curie, la dame aux deux Nobel, doit-elle être honnie dans son pays d’origine, la Pologne, parce qu’elle a pris la nationalité française? Ces mêmes Polonais considèrent Chopin comme leur “compositeur national“. Il voyageait pourtant avec un passeport français…

On pourrait multiplier les exemples, mais ce serait faire trop d’honneur à ceux qui lancent ce genre de polémiques inutiles.

On dit qu’il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour. De la même façon, on peut dire qu’il n’y a que des preuves de loyauté. Je connais personnellement quelqu’un qui dispose de la double nationalité et qui a choisi de revenir au Maroc après ses études. Avec ses diplômes (ce qui se fait de mieux au niveau mondial), il aurait pu faire une carrière brillante et lucrative n’importe où. Mais au lieu de faire fortune à Paris, New York ou Singapour, il a passé trois décennies à servir le Maroc, passant parfois des années dans des coins perdus, arides, sans la moindre distraction.

Ceux qui mettent en cause sa marocanité peuvent-ils en dire autant?