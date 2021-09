Le vrai, l’unique, l’authentique Hizbollah©

Je ne vous apprends rien en disant –ou plutôt en écrivant– qu’il existe au Liban un parti politique qui se nomme Hizbollah. Vous le savez –et ça ne vous empêche pas de dormir? Hizbollah, ça veut dire en arabe: le parti de Dieu. Notez l’article défini “le“ –c'est-à-dire qu’il n’y en aurait qu’un seul. Les rudes gaillards du Hizbollah libanais ne manquent pas d’air. Ainsi ils auraient découvert tout seuls dans leur coin, comme des grands, qui est Dieu, en quoi qu’il consiste, ce qu’il veut, etc.? Et ils seraient les seuls? Il y a une vingtaine de communautés au Liban. Le Hizbollah représente une partie de la communauté chiite. Si on suit leur raisonnement, les sunnites –qui forment la majorité de la population– les catholiques maronites –qui fournissent toujours le chef de l’État en vertu d’un pacte datant de 1943 –les grecs orthodoxes, les arméniens, les protestants, les druzes, les juifs…–tous ces grands benêts ne connaissent rien à Dieu. – C’est nous, ouais, qu’on est les vrais représentants de Dieu. Quoi, t’as quequ’ chose à dire? Parle à ma kalachnikov. Je ne comprends pourquoi les autres communautés ne réagissent pas. Par exemple, les catholiques maronites, qui révèrent Jésus et nomment Dieu “Allah“ puisque ce sont des Arabes, devraient créer leur propre “parti de Dieu“. Le nom “Hizbollah“ étant déjà pris, ils pourraient l’appeler “Hizbollah al-haqiqiy“ –le vrai. Les sunnites, pour qui les chiites forment une hérésie tardive, pourraient fonder le “Hizbollah al-asly“–l’authentique. Les Arméniens ne seraient pas en reste. Bienvenue au “Hizbollah al-arminiy“. Le “Hizbollah juif“ clamerait qu'historiquement il était là avant tout le monde. Un peu de respect pour les Anciens! Même les déistes et les agnostiques auraient leur Hizbollah-al ghayb– l’inconnu. Les élections législatives, au Liban, deviendraient particulièrement obscures puisqu’il n’y aurait en lice que des “Hizbollah“, chacun clamant être le bon. Vous vous souvenez de cette lessive dont la réclame prétendait qu’elle lavait “plus blanc que blanc“? Les slogans électoraux, au pays du Cèdre, seraient de cet acabit. Plus près de toi, mon Dieu. En ce qui me concerne, je suis d’avis que le vrai Hizbollah, c’est toute l'espèce humaine puisque tous les hommes, y compris les libres-penseurs, les bouddhistes et les athées, ont quelque part en eux un certain sens du sacré, une intuition de la transcendance, ce “sentiment océanique“ dont parle Freud dans L’avenir d’une illusion. Si j'étais Libanais, je créerais illico le “Hizbollah insaaniy“ (humaniste)© qui ouvrirait ses portes à tout le monde, qui n’exclurait personne, qui n’encouragerait que le bien, conformément à la formule de Voltaire: «Si les hommes étaient raisonnables, ils auraient une religion capable de faire le bien et incapable de faire le mal». En tout cas, on ne peut que se réjouir de ce que la Constitution marocaine interdit à tout parti politique de se prétendre en ligne directe avec Dieu. Sinon nous aurions, nous aussi, nos divers Hizbollah, plus un Hiz-bobo-llah représentant les bourgeois d’Anfa supérieur qui se piquent de religion. On l’a échappé belle.

Par Fouad Laroui