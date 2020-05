© Copyright : DR

Le premier jour du Ramadan, il n’a pas baissé le son mais au lieu de la musique disco ou rap, il a commencé à diffuser des versets du Coran…

Vous vous souvenez de ce sagouin que nous avions évoqué dans ces colonnes, il y a quelques semaines? Son comportement odieux pourrissait la vie d’une jolie résidence de Casablanca.

Ce ould lfchouch (pourri-gâté) estimait nécessaire de faire du bruit, surtout le samedi soir. De 22h00 au dimanche matin 6h00, il transformait son appartement en boîte de nuit. BOUM-BOUM-BOUM!

Et parfois, c'était le vendredi soir, ou bien n’importe quel jour de la semaine, selon son caprice. BOUM-BOUM-BOUM! (Ce n’est de la musique, ça, c’est du BRUIT.)





D’autre part, ça fumait sec, dans son antre, et pas seulement des produits de la Régie des tabacs. Le fantôme de Pablo Escobar venait parfois faire un tour, en vieux complice. Et des dames peu farouches s’engouffraient dans ce lupanar, gigotantes et rigolardes, réclamant vodka et whisky.





Tout cela, c'était avant le Ramadan.

J’ai eu la curiosité de demander à l’ami qui habite cette résidence et qui m’avait alerté sur le comportement du butor s'il avait changé pendant le mois sacré.

La réponse de mon ami a dépassé toutes mes attentes d’observateur assidu de l'immondice humain.

En gros, ould lfchouch a continué à mettre met sa sono a 10.000 décibels jusqu'à la veille du Ramadan. BOUM-BOUM-BOUM!

Et le lendemain?

Eh bien, le lendemain, premier jour du Ramadan, il n’a pas baissé d'un décibel le son mais au lieu de la musique disco ou rap, il a commencé à diffuser des versets du Coran. Sans aucune transition. On est passé des éructations profanes d’un rappeur newyorkais au tajwid d’un imam saoudien.

Pour les résidents, ça n’a pas changé grand-chose: les murs vibrent, impossible de somnoler, impossible de se concentrer sur le télétravail.

Ah si, quand même, une chose a changé: avant, les co-résidents pouvaient se plaindre, même si ould lfchouch les envoyait au diable; ils pouvaient alerter le m’qaddem ou les gendarmes. Mais le moyen d’aller se plaindre que la parole de Dieu tonne, éclate et se déchaîne (hi-fi)?

Et voilà comment le petit c… accumule les bons points pour aller au Paradis, en transformant en Enfer la vie des autres.

Et puis, dès la fin du Ramadan, ce sera de nouveau whisky, nanas et BOUM-BOUM-BOUM!

Vous trouvez ça normal?