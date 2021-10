© Copyright : Famille Naamane

Naïf, mon petit cerveau utopiste a pensé que le monde et ses dirigeants allaient tirer une leçon de ce virus qui s’est propagé en toute démocratie à travers l’univers. Les pays, puissants ou faibles, ont subi la même menace et le même besoin de se protéger d’une catastrophe sanitaire par un vaccin.

Mais là où je me suis vraiment ramassée, c’est en pensant qu’une des leçons est que les intérêts de tous les peuples du monde sont identiques et que nous aurons le bon sens de nous unir pour militer pour la paix universelle.

Première déception? Les vaccins inaccessibles aux pauvres, tels les Africains qui ont permis aux puissances d’être puissantes. J’ai espéré la solidarité des puissants: la levée des brevets sur les vaccins pour en faire un bien public mondial et en faire bénéficier les pays pauvres.

Moi, je ne comprends rien à tout cela: politique internationale, géopolitique, diplomatie, enjeux économiques et financiers, enjeux électoraux, coalitions secrètes entre états pour bénéficier de faveurs, stratégies politiques de pays puissants pour s’accaparer des richesses de pays faibles.

En ce moment, il se passe des choses bizarres. Qui peut m’aider à comprendre?

Wallah, je ne suis ni parano, ni adepte des thèses de complot. Mais depuis un moment, je deviens sceptique. Trop d’événements visent mon pays. Le hasard? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non! Je refuse de croire en des mains invisibles qui cherchent à nous déstabiliser. Mais quand je fais le bilan, je deviens parano!

Une série de faits en si peu de temps. Je vous les livre en vrac car mon petit cerveau s’embrouille. Le Maroc a pris une initiative louable, depuis plusieurs années, pour concilier les différents partis qui s’opposent en Lybie: de multiples rencontres au Maroc, suivies d’énormes progrès. Mais pourquoi l’Allemagne se réveille-t-elle un jour et organise une réunion internationale sur la Lybie, invitant de nombreux pays, sauf le Maroc qui a été précurseur? Bizarre!

Y a-t-il un lien entre le fait que le Maroc ait redessiné ses frontières maritimes, englobant le mont Tropic, colline sous-marine, alors que l’Espagne voulait l’englober dans les eaux maritimes des Canaries. Selon les traités internationaux, le Maroc est dans son plein droit. Le mont Tropic regorge de cobalt et surtout de tellure, produit très rare, utilisé dans la fabrication d’armes et de batteries de voitures électriques. Le tellure du Mont Tropic serait 50.000 fois plus important que les dépôts découverts à ce jour. Avec ces dépôts, le Maroc pourrait produire 240 millions de voitures électriques (Le Collimateur du 5 juillet 2021).

Or, l’Allemagne et l’Espagne avaient des visées sur ce mont: une usine germano-espagnole de fabrication de voitures électriques était prévue en Espagne.

Brahim Ghali, le chef du Polisario, est accueilli en Espagne sous une fausse identité, un criminel accusé de torture, viols, crimes, génocide. Bizarre: un scandale auquel la presse européenne n’a pas réagi! Une enquête judiciaire est en cours et nous attendons avec un vif intérêt son dénouement.

L’Association sahraouie des droits de l’Homme a déposé une plainte, en Espagne, contre Ghali pour les crimes commis. Plainte rejetée: le délai de prescription de 20 ans est expiré pour les crimes commis de 1975 à 1990 !

Un scandale médiatique: une soi-disant «enquête du siècle» accuse le Maroc et d’autres pays qui, bizarrement, n’ont pas été tous cités: le Maroc utiliserait le logiciel Pegasus pour espionner des responsables européens économiques, politiques et même des chefs d’état. Le Maroc a demandé des preuves qui n’ont jamais été révélées. Un grand flop!

Récemment, une enquête révèle que le phosphate marocain serait néfaste pour la santé. Une enquête douteuse, aux résultats contraires à ceux de laboratoires internationaux crédibles! Bizarre!

L’Algérie maintient fermée la frontière terrestre avec le Maroc depuis 1994, avec d’énormes répercussions économiques et sociales. Le 24 août 2021, l’Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc.

Le Maroc, ayant toujours milité pour la paix, lui a tendu la main: en août dernier, le Souverain, lors du discours de la fête du Trône, a invité l’Algérie à tourner la page et à tisser de bonnes relations. Le souhait des deux peuples frères. La réponse? Une campagne de dénigrement du Maroc. Pire: le 22 septembre, la présidence algérienne ferme son espace aérien aux avions marocains civils et militaires.

Pire encore? Le 29 septembre, une manœuvre militaire algérienne, diffusée sur la chaîne publique algérienne, exhibe des sous-marins, près de la ville d’Oran, à 200 km du Maroc.

Pire, encore plus? Un conseiller du Président algérien demande l’expulsion des Marocains installés en Algérie. Un tel drame humain avait déjà fait, en 1975, 350 000 victimes.

Le tribunal de l’Union Européenne décide d’annuler les accords agricoles et de pêche avec le Maroc, puisqu’ils intègrent des produits du territoire Sahraoui marocain. Une décision sans incidence, contestée par quelques ministres et parlementaires européens.

Un choc? Le gouvernement français menace de réduire de moitié le nombre de visas octroyé aux Marocains car le Maroc refuserait d’accueillir ses ressortissants clandestins expulsés par la France. En fait, le Maroc demande de s’assurer de l’identité de ces expulsés, pour une question de sécurité. Mais face aux enjeux électoraux français, tous les coups sont permis!



Iwa, ai-je raison de devenir parano? La reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara y est-elle pour quelque chose? La consolidation du leadership du Maroc en Afrique? Quoi d’autre? Les raisons ne manquent pas. Les… et la caravane passe…