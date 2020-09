© Copyright : DR

Le Covid-19 est en train de faire perdre la tête à madame Nabila Mounib, qui nous propose un cocktail explosif de conspirationnisme revu et corrigé à la sauce socialiste, anti-impérialiste... Et anti-makhzénienne!

Les négationnistes ne chômeront donc jamais. Les conspirationnistes, non plus. Hier, ils nous disaient que la Shoah n’a jamais existé, que l’homme n’a jamais mis les pieds sur la Lune, ou que la Terre n’est pas ronde.

Certains nient jusqu’à l’existence du 11 septembre 2001, alors que d’autres prétendent que les services américains ont commandité les attentats. Comment cela? Ben voyons, pour mieux dominer le monde, mettre à genoux les régimes qui s’opposent à eux, vendre plus d’armes, mettre la main sur toutes les réserves de pétrole…

Au Maroc aussi, nous avons notre lot d’illuminés. Ils prétendent, par exemple, que les attentats 16 mai 2003 ont été organisés par «srabess» (les services marocains). Pourquoi? Pour mâter l’opposition islamiste, enfermer les jihadistes, légaliser la torture et faire passer définitivement la loi anti-terroriste. Magnifique!

Les mêmes, ou leurs cousins qui ont encore plus dé génie, nous disent aujourd’hui que le Covid-19 n’est pas un virus naturel mais fabriqué. Ben oui. Les Chinois l’ont créé pour affaiblir le reste du monde. Ou alors les Américains, oui, les Américains, et Trump en particulier, qui veulent supprimer tous les individus vieillissants, à la santé fragile, qui retardent la croissance du monde.

Remarquez, ça peut être les Russes aussi. Ils veulent que Chinois et Américains s’entrechoquent comme deux boules de billard, pour rester seuls maitres du jeu.

Rien ne prouve, non plus, qu’Israël n’est pas derrière le coup. Et si c’était eux, après tout ? Ils ont la science et la technologie, ils sont capables de fabriquer le vaccin (et peut-être qu’ils l’ont déjà au frigo, hein !). Comme ça, ils vont pouvoir dominer le monde, et pas seulement les Arabes. Avec de la chance, ils peuvent éliminer au passage quelques millions de Palestiniens…

On continue ? Oui, on chute, mais avec le Maroc s’il vous plait!

Nous avons ces voix anonymes, dans les réseaux sociaux, les taxis, les bistrots, etc. Toutes ces personnes ont vu ou lu quelque chose, toutes sont prêtes à vous démontrer par A+B que le virus n’existe pas. Ou qu’il a été créé par un lobby pharmaceutique. Ou que Trump, la Chine, la Russie et l’Europe (et Israël !), pour mettre en place un nouvel ordre mondial.

Mais la plus belle voix, la plus inattendue aussi (étant donné le respect dont jouit généralement sa famille politique), est celle de madame Nabila Mounib, qui nous dit plein de choses étonnantes. Depuis le tout début de la pandémie, elle n’a pas arrêté de nous alerter. Certaines puissances, assure-t-elle, créent le virus et le remède quand elles le veulent. Le remède, justement, est un vaccin qui «rend crétin».

Pourquoi rendre les gens crétins? Pour les contrôler, pardi!

La maladie tue et le remède rend crétin. Voilà.

C’est tout? Non, l’idée aussi est d’empêcher les gens de manifester pour leurs droits, de porter un coup fatal à la lutte des classes, de priver le peuple palestinien de sa terre, de réduire la population mondiale, d’asservir les pays arabes en bloquant leurs avoirs bancaires… Et de permettre à notre bon vieux Makhzen de dormir sur ses deux oreilles!