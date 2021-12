© Copyright : DR

Une star de la télévision arabe se lance en direct dans un discours homophobe d’une rare violence. Une honte mondiale? Non, juste normal!

Il y a quelques jours, Mohamed Aboutrika, ancienne gloire du football égyptien, aujourd’hui commentateur vedette sur BeIn Sports, a été à l’origine d’un bad buzz mondial. Il commentait un match du championnat d’Angleterre quand il a vu apparaître des joueurs portant des chaussures aux lacets arc-en-ciel (la campagne «rainbow laces»), en soutien à la communauté gay.

Ni un, ni deux, comme dit l’expression. Aboutrika rentre tout de suite dans une sorte de transe et se fend en direct d’un prêche homophobe proprement hallucinant. Par sa violence et par sa charge incroyablement haineuse, ce «moment» restera dans les annales de la télévision, une honte mondiale.

Il faut voir la «performance», devenue virale sur Youtube. Aboutrika s’est lâché, au milieu d’un plateau composé d’anciens joueurs internationaux hochant la tête pour manifester leur approbation. Un comble! L’homosexualité, explique-t-il à des millions de téléspectateurs, est une idéologie dangereuse, c’est le pire des crimes contre dieu et l’humanité, la plus grande atteinte aux droits de l’homme, un problème contre lequel il faut lutter de toutes nos forces…

Aboutrika a conclu son «live» de folie en invitant, ou plutôt en ordonnant aux joueurs «musulmans» d’Angleterre et d’ailleurs de ne pas adhérer à cette campagne contraire aux valeurs humaines. Fin du spectacle.

J’ai été personnellement soufflé, terrassé, effondré par ce «moment». Des millions d’hommes et de femmes aussi, sans doute. Comment peut-on encore penser et dire cela, et en direct s’il vous plait, à partir d’un pays (le Qatar) qui s’apprête à accueillir la Coupe du monde de football. Comment se comportera le Qatar, sa population ou ses médias avec leurs présentateurs vedettes, face aux milliers de gays, parmi les joueurs ou supporters et dirigeants qui viendront du monde entier?

Quelle tristesse et quelle honte!

Bien entendu, le «spectacle» s’est poursuivi depuis sur les réseaux sociaux et les grands forums de discussion. Dans le monde arabe ou musulman, les soutiens apportés à Aboutrika sont très nombreux. Icones médiatiques, cheikhs enturbannés ou jeunes gens bien sous tous rapports, ils apportent leur soutien à «cet homme, ce vrai musulman, qui craint dieu et qui ne dit que la vérité».

Ce spectacle de désolation, c’est tout simplement une nouvelle version de Daech. Une bombe. La pensée daechienne ne gangrène pas seulement l’esprit de quelques illuminés en Irak ou en Syrie. Ils sont des centaines de milliers, des millions, à avoir cette «bombe» dans la tête.

Au nom de la liberté d’expression, des droits humains, au nom de dieu et de la communauté des croyants, ils sont prêts à appeler au lynchage de tous les homosexuels «pour guérir la société et nettoyer la surface de la terre de toutes les déviances et les dépravations».

Nous en sommes encore là. A regarder le monde de travers, avec d’incroyables réserves de peur, d’incompréhension, et surtout de haine. Que dire, que faire, sinon lancer un appel au secours!