VidéoDes scènes de liesse indescriptibles ont caractérisé l'ambiance en ville, à Laâyoune, après la qualification historique des hommes de Walid Regragui aux quarts de finale du Mondial 2022. Dès le coup de sifflet final, les inconditionnels des Lions de l'Atlas ont laissé éclater leur joie.

Après la victoire des Lions de l’Atlas face à la Roja espagnole hier, mardi 6 décembre 2022, une ambiance plus que festive s’est emparée de Laâyoune. Aux klaxons des voitures, qui retentissaient non-stop sur la place Al-Mechouar, en plein cœur de la ville, sont venus s'ajouter un concert inédit d’acclamations de l'exploit du Onze national et de leur entraîneur, Walid Regragui. Des youyous se sont également faits entendre, célébrant une victoire amplement méritée.

Interrogé par Le360, Moulay Hamdi Ould Errachid, le président du conseil municipal de Laâyoune, a salué la qualification des Lions de l’Atlas aux quarts de finale du Mondial 2022: «cet exploit est historique. Il est très important pour le Maroc, mais aussi pour les pays arabes et africains. Ici, à Laâyoune, les supporters ont laissé exploser leur joie, à l’issue de ce match qui a été couronné par une précieuse victoire du Onze national. Que Dieu bénisse et protège notre Roi et notre Royaume».

Mohammed Bouchelka, journaliste sportif, et Laâroussi Rigaâ, analyste sportif, ont fait part de leur joie et de leur fierté de la prestation des Lions de l’Atlas, et pour eux, cette performance restera à jamais gravée dans la mémoire du peuple marocain.

Pour la première fois de son histoire, le Maroc a atteint hier, mardi 6 décembre 2022, les quarts de finale de la Coupe du monde, battant l'Espagne aux tirs au but 3-0, au stade Education City à Doha.

Tout le Maroc a vibré hier au son des klaxons des voitures et des motos, des sifflets et des cris de joie, pour célébrer cet exploit de la sélection nationale.