VidéoPrésent au stade Al Thumama ce dimanche 27 novembre 2022, au même titre que son père Cheikh Hamad et son épouse Cheikha Moza, ainsi que plusieurs autres membres de la famille Al Thani, l’émir du Qatar était aux anges à l’issue de la rencontre Maroc-Belgique, remportée haut la main par les Lions de l’Atlas.

Dans le football, il est des moments qui restent à jamais dans les mémoires. La victoire, ce dimanche 27 novembre 2022, de l’équipe nationale contre la Belgique en font partie. Puisque tout est symbole, c’est pratiquement toute la famille régnante du Qatar qui est venue y assister. Hommes, femmes et enfants. Et ils n’ont pas eu à le regretter. Loin s’en faut. Les images d’extase de Cheikh Tamim et sa famille se passent de tout commentaire.

Le Maroc a signé une victoire historique face à la Belgique par 2 buts à 0 (mi-temps 0-0), dimanche au stade Al Thumama à Doha, dans le cadre de la 2ème journée du groupe F de la Coupe du monde de football Qatar 2022.

Les buts des Lions de l'Atlas ont été inscrits par Abdelhamid Sabiri (73e) et Zakaria Aboukhlal (90+2e).

Cette victoire est la troisième en Coupe du monde des Lions de l'Atlas, après celles contre le Portugal (3-1) en 1986 et l'Ecosse (3-0) en 1998. Elle ne sera pas la dernière. Loin s'en faut.