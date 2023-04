Zagora: un homme meurt dans l’effondrement d’un puits

Christophe Galtier s'était plaint de l'effectif de l'OGC Nice en interne :



"C'est une équipe de racailles où il n'y a que des noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans. Notre équipe ne me correspond pas." 😱