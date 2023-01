© Copyright : DR

Le «protocole de sécurité pour traiter les matières suspectes» a été déclenché par la préfecture de police de Casablanca après la découverte d'une voiture, abandonnée par son propriétaire au niveau de la rue Jaber Ben Hayan, dans des circonstances douteuses.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 13 janvier 2023, la préfecture de police de Casablanca indique que ses services ont mis en pratique les dispositions du «protocole de sécurité pour traiter les matières suspectes», après avoir trouvé une voiture abandonnée par son propriétaire dans la rue Jaber Ben Hayan.

Selon ce même communiqué, la voiture abandonnée a été soumise à un examen approfondi par une brigade cynophile et à l'aide d'un équipement de détection d'explosifs. Il a ainsi été constaté qu’elle ne transportait aucun matériel suspect et ne présentait aucune menace pour la sécurité des personnes et des biens.

Les procédures de perquisition et d'enquête ont permis d'identifier le propriétaire de la voiture, qui l'avait abandonnée et quittait les lieux. Il a été localisé, puis interpellé au domicile de sa famille.

Les données préliminaires de l’enquête et les témoignages des membres de la famille du propriétaire de la voiture ont révélé qu'il suit un traitement pour maladie mentale, conclut le communiqué.