La difficulté de l’obtention du visa pour la France est toujours d’actualité. Et avant cela, celle de pouvoir trouver un créneau libre pour déposer la demande. A tel point que des intermédiaires proposent d’«acheter» des rendez-vous à des prix exorbitants! C’est ce qu’a raconté l'humoriste Amine Radi dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

L’humoriste marocain Amine Radi a fait réagir les réseaux sociaux en publiant une vidéo, toujours disponible en ligne sur sa page Facebook, dans laquelle il raconte le parcours du combattant pour décrocher un rendez-vous auprès du consulat français.

«Ma mère tente sa chance depuis deux ans pour obtenir le visa de France, mais sans résultat. C’est pourquoi je suis rentré au Maroc pour l’aider dans ses démarches interminables. Sauf que j’étais loin d’imaginer que j’allais galérer autant, rien que pour obtenir un rendez-vous pour le visa», raconte le comédien dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

«J’arrive au consulat pour demander juste un renseignement sur comment se fait la prise du rendez-vous. Je fais la queue pendant des heures. On me parle derrière une grille pour me dire enfin que je ne peux pas avoir un rendez-vous pour le moment et qu’il faut attendre au moins cinq mois», témoigne Amine Radi.

Amine Radi explique alors que pour espérer avoir un rendez-vous, il faut payer un intermédiaire pour «l’acheter», sinon aucun moyen de trouver un créneau libre.

«Une fois que je suis sorti du consulat français, un monsieur en vélo m’a suivi jusqu’à la voiture pour me donner le contact d’un intermédiaire qui peut m’aider à acheter un rendez-vous à 5.000 dirhams», ajoute ainsi l'humoriste marocain.

Pour rappel, depuis le 28 septembre 2021, la France a pris la décision de réduire drastiquement le nombre de visas délivrés aux ressortissants du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. Entrée en vigueur en octobre 2021, cette baisse est de 50% pour l'Algérie et le Maroc, et de 30% pour la Tunisie.