La faculté de droit de Rabat-Agdal vient de conclure un nouveau partenariat avec le Conseil de l’Europe portant sur un programme dédié notamment à la lutte contre les violences faites aux femmes.

La signature de cet accord entre le Conseil de l’Europe et la faculté de droit de Rabat-Agdal est venue sanctionner une journée d’étude sur le thème de la lutte contre les violences faites aux femmes, organisée par la Clinique de droit issue de cette célèbre faculté, l’une des premières du Maroc.

La Clinique de droit est une des principales structures de cette faculté. Elle forme, sous la supervision notamment de la professeure Ilham Hamdai, les étudiants de master désireux d’embrasser une carrière d’avocat ou de magistrat.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, la faculté des droit de Rabat-Agdal vient d’organiser une conférence de sensibilisation à la lutte contre la violence faite aux femmes et à la violence domestique. Y ont participé, sous l’animation du doyen, Farid Bacha, et la responsable de la Clinique de droit, Ilham Hamdai, des professeurs, des représentants du ministère public et de la magistrature, des délégués d’ONG ainsi que des étudiants.

«Cette conférence, organisée conjointement avec le Conseil de l’Europe, a été un succès puisqu’elle a permis la sensibilisation de nos étudiants à cette thématique», qui a mis en lumière un fléau qui affecte des milliers de femmes au Maroc, a affirmé la professeure Ilham Hamdai, dans une déclaration pour Le360.

Celle-ci a également rappelé que la faculté de droit Rabat-Agdal, l’université Mohammed V de Rabat et le Conseil de l’Europe viennent de mettre au point «un programme de coopération consolidé portant sur l’organisation de plusieurs procès de simulation dont l’un dédié uniquement aux violences faites aux femmes ainsi qu’un concours de plaidoiries concernant les droits de l’homme».

«La crise de la pandémie du Covid-19 a aggravé la problématique des violences domestiques», a déclaré pour sa part l’étudiante en master Salam Nadir. Cette conférence «m’a appris beaucoup de choses en vue de ma future carrière en tant que juriste et magistrat», a-t-elle souligné.

Dans un communiqué, la faculté des sciences juridiques de Rabat-Agdal rappelle de son côté que «l’enseignement clinique du droit offre la possibilité aux étudiant(e)s juristes, pendant leur cursus et sous la direction d’enseignants de l’université, de travailler sur des cas réels, en collaboration avec des professionnels de droit, des ONG, des institutions nationales ou internationales».

Cet atelier de formation a pour objectif de permettre «aux étudiant(e)s de renforcer leurs compétences et connaissances nécessaires et également d’outiller les étudiant(e)s clinicien(ne)s afin de dispenser des conseils à caractère juridique, d’apprendre le droit tout en le pratiquant et favoriser un accès simple et gratuit au droit à tous les citoyens sur la question de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique».