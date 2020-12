Viol collectif et assassinat d'un boucher près de Marrakech

© Copyright : DR

Kiosque360. Six membres d’une bande criminelle ont enlevé un boucher dans la région de Marrakech et l’ont tué après l’avoir torturé et abusé de lui. Cinq criminels ont été arrêtés et le sixième est activement recherché. Les détails.

La commune d’Aghmate, dans la région de Marrakech, a été dernièrement secouée par un terrible meurtre qui nous renvoie aux pires films d'horreur. Le drame concerne l’enlèvement d’un boucher, père de la famille, dont le petit dernier n'a que quelques jours. L'homme a été séquestré, torturé, avant de subir un viol collectif et une mort horrible. Les auteurs de ce crime sont les membres d’une bande criminelle, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 3 décembre. Et de préciser que la victime, boucher de son état dans le souk hebdomadaire de Jamâate Aghmate, a été découvert corps nu dans un état critique dans une baraque, dans un chantier des travaux publics du douar Idghoughen, relevant de la même commune. C’est un ami du douar qui, horrifié, a découvert sa dépouille. Il était parti à sa recherche suite à l’information diffusée par les membres de la bande criminelle dans le douar, en guise de démonstration de leur force. Les sources du quotidien précisent que cette bande composée de six membres sème la terreur dans cette région. Ces malfrats spécialisés dans le trafic de drogue agissent contre la loi, en imposant la leur. D’après les mêmes sources, les membres de cette bande voulaient se venger du boucher qui aurait choisi de communiquer avec une autre bande spécialisée dans le même domaine, dans le douar voisin. C’est ainsi qu’ils lui ont tendu un piège en l’invitant, lundi dernier, avant de l'agresser violemment, le torturant, abusant de lui et le laissant dans un état critique. Evacué à l’hôpital, à Marrakech, il a succombé le lendemain, mardi, à ses blessures. Alertés sur le champ, les éléments de la gendarmerie royale ont immédiatement arrêté cinq membres de la bande criminelle, tandis que le sixième a pris la fuite. Celui-ci est activement recherché à l’échelle nationale. Après enquête approfondie sous la supervision du parquet général compétent, les membres de la bande criminelle seront jugés.

Par Mohamed Younsi