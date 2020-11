© Copyright : DR

Les étudiants de l'école d'ingénierie (ENSAM) à Casablanca entament leur quatrième semaine de grève. A l'origine de leur protestation: un décret validé par le ministère de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur. Explications.

Les étudiants de l’école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) sont en grève depuis un mois et ne comptent pas s'arrêter. «Nous entamons notre quatrième semaine de grève, et tant que nous ne recevons aucune réponse du ministère de l'Education nationale et de l’enseignement supérieur, nous allons poursuivre notre feuilleton de protestations», affirme Zineb, interrogée par Le360.

Il faut savoir que cette école, qui dispense une formation d’ingénieur d’Etat dans plusieurs filières, dont le génie informatique et l’intelligence artificielle, n’a rien avoir avec les arts ni avec les métiers d'art. C’est une école d’ingénieur.

Cette histoire d'appellation a été en réalité à l’origine du mécontentement de ces étudiants. «Le département de tutelle a fait passer le décret n° 2.20.210 qui valide le changement de nom de l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET) de Rabat et qui s’appellera désormais l’Ecole normale supérieure des arts et métiers (ENSAM), alors qu’il ne s’agit pas de la même formation ni des mêmes années d’étude», poursuit Zineb.

Cette étudiante à l’ENSAM de Casablanca souligne qu’il est inconcevable qu’une école qui ne fournit pas la même formation en ingénierie puisse désormais délivrer le même diplôme.

Les étudiants craignent qu’avec cette décision du ministère de l’Education nationale, la réputation et la formation de l’ENSAM soit dévalorisée.

L'ENSAM est en effet une école qui a une excellente réputation, créée en 2014 par l’université Hassan II de Casablanca, et dont la formation est purement scientifique. L’inscription à cet établissement se faisait sous concours et l'obtention d'une note de 19/20. Cette année, la direction de l’école a décidé de supprimer ce concours pour en faciliter l’accès.

Contacté par Le360 au sujet de cette grève ouverte déclenchée par les étudiants de l’ENSAM-Casablanca, les responsables du département du ministre de l'éducation nationale Saaïd Amzazi sont restés injoignables.