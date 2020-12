Vidéo. Voici les virus qui terrassent nos amis les chats

© Copyright : khalil Essalak

Le typhus, le calicivirus, le coronavirus félin, le sida du chat, la grippe saisonnière et d'autres virus sont des maladies graves qui tuent des centaines de chats chaque année et leurs symptômes varient entre fièvre élevée, diarrhée, difficultés à respirer, perte d'appétit et fatigue excessive... Le point avec le vétérinaire Tariq Elbedoui.

Selon Tariq Elbedoui, vétérinaire, spécialisé dans les animaux de compagnie, ces virus se transmettent entre les chats par les larmes, le mucus et les excréments. Certains de ces virus provoquent des maladies affectant le système digestif qui provoque des diarrhées et entraînent des complications graves, d’autres en revanche affectent le système respiratoire des chats qui se retrouvent dans l’incapacité de respirer, ce qui conduit parfois à leur mort. «A ce jour, il n'existe pas de remède pour ces maladies, la vaccination réduit la probabilité d'infection des chats par certains virus, comme le typhus, mais le calicivirus affecte les chats même s'ils sont vaccinés», souligne le docteur. Pour les citoyens qui prennent soin de leur(s) compagnon(s) à la maison et qui nourrissent les chats errants, le Dr. Tariq Elbedoui appelle à faire preuve de prudence. Vidéo. Casablanca: les animaux de compagnie et leur nutrition, au temps du coronavirus «Il est possible de transmettre le virus des chats errants aux chats domestiques par les vêtements. Si une personne souhaite adopter un chat errant, il faut observer une période de quarantaine d’au mois un mois, car c'est la période d'incubation des virus courants chez les chats qui entraînent la mort», précise le vétérinaire. En revanche, Tariq Elbedoui met en garde contre "la diffusion d'ordonnances pour les chats" via les réseaux sociaux et en particulier via les groupes Facebook, car elles entraînent souvent la mort de l'animal. «Il existe des normes pour prescrire un traitement à chaque chat en fonction de son âge et de son poids», précise le vétérinaire.

Par Fatim Zahra El Aouni et Khalil Essalek