Après une longue période de fermeture liée à la crise sanitaire, les cités universitaires rouvriront leurs portes à partir du lundi 11 octobre 2021. Les préparatifs vont bon train pour accueillir les étudiants. Reportage.

Tout le personnel des cités universitaires travaille d'arrache-pied afin d’assurer un retour en toute sécurité aux étudiants résidants, confirme, dans une déclaration pour Le360, Noureddine Touhami, directeur de l'Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles (Onousc).

"La réouverture des cités universitaires va de pair avec l'adoption de l’enseignement en présentiel dans tous les établissements d'enseignement et de formation et pour les différents filiales et parcours", souligne le responsable qui rappelle que "cette décision, qui sera activée progressivement, concerne dans un premier temps les anciens étudiants et étudiantes, et intéressera les nouveaux étudiants dans un second temps".

Noureddine Touhami relève, par ailleurs, qu’un protocole sanitaire strict a été élaboré afin de limiter la circulation du coronavirus au sein de ces établissements d’hébergement estudiantin.

Il explique ainsi que toutes les chambres ont été réaménagées et que les espaces communs (bibliothèques, salles de sports…) ne seront pas utilisés par les étudiants. "Nous avons également mis en place un centre de santé et une salle d’isolement dans chaque cité universitaire", détaille-t-il.