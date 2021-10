© Copyright : DR

Dans un communiqué diffusé ce samedi 2 octobre 2021, le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce l’ouverture des cités universitaires dès le lundi 11 octobre 2021.

Cette décision intervient suite à l’adoption de l’enseignement en présentiel dans les différents établissements d’enseignement supérieur afin de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études dans des conditions optimales.

Les cités universitaires seront ainsi ouvertes, dans un premier temps, aux étudiants ayant précédemment bénéficié d'un logement universitaire. Les nouveaux pourront bénéficier de ce service par la suite.

"Afin d'assurer un retour en toute sécurité des étudiants résidant dans les cités universitaires, les procédures et modalités associées à cette démarche seront annoncées ultérieurement au niveau de chaque circonscription universitaire. Et ce, conformément au protocole sanitaire élaboré par le ministère de la Santé. Les bénéficiaires devront ainsi respecter les différentes mesures de prévention et de précaution visant à limiter la propagation du Covid-19”, explique le communiqué.