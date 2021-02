© Copyright : Le360

La participation de l’industrie pharmaceutique marocaine à la manufacture des vaccins existants serait une étape préalable au développement et à la fabrication de vaccins à 100% marocains, a souligné Dr Moncef Slaoui dans une interview pour Le360.

Dans le sixième épisode de la série «Corona-vaccin» sur Le360, le Docteur Lbachir BenMohamed, fondateur et directeur du laboratoire d’immunologie cellulaire et moléculaire, affilié à l'Université de Californie à Irvine (Etas-Unis), a lancé un appel aux autorités marocaines, les incitant à rassembler les compétences et à mobiliser les moyens nécessaires en vue de développer un vaccin à 100% marocain.

Interpellé à ce sujet lors de son passage à l’émission Grand Format Le360, Dr Moncef Slaoui, s’est montré favorable à l’idée du vaccin marocain "si nous avons les infrastructures nécessaires, les laboratoires et surtout les usines pour le fabriquer", tout en saluant la richesse du capital humain dont regorge le Maroc (chercheurs, doctorants, etc).



Cela dit, l’ex-directeur scientifique de l’opération "Warp Speed" estime que la santé publique, principalement dans une situation de pandémie, est un problème global et non local. Dans un premier temps, il suggère de participer à la manufacture des vaccins qui existent déjà.

"Il y a des usines au Maroc qui m’ont contacté pour demander si elles pourraient faire le remplissage stérile du vaccin existant", a révélé Dr Slaoui.



"La manufacture du vaccin serait une étape pour une montée en puissance des compétences et des infrastructures, afin de pouvoir un jour produire un vaccin qui serait découvert au Maroc et qui, je l’espère, serait destiné pour au moins toute l’Afrique ou une bonne partie du monde", a-t-il ajouté.