Vidéo. Une Marocaine tente d'atteindre Fnideq depuis Sebta à la nage, une odyssée filmée sous les cris des badauds

Jetée et grillages à Tarajal, à la frontière en Méditerranée entre le préside de Sebta et le Maroc.

Une Marocaine a tenté d'atteindre les côtes de Fnideq à la nage via la plage de Tarajal. C'était hier, mardi 25 août, devant les regards et les cris des baigneurs. Récit.

Une Marocaine, l'une parmi celles qui avaient été bloquées à Sebta il y a six mois, a réussi à atteindre la frontière en mer Méditerranée entre le Maroc et le préside occupé, hier après-midi, mardi 25 août, en longeant la jetée de Tarajal, devant le regard étonné des baigneurs. Avec beaucoup de difficultés, la femme a tenté de traverser la plage de Tarajal et d'atteindre les hauts grillages, placés là dans le but d'interdire aux baigneurs d'accéder au préside occupé. Réouverture du passage "Tarajal 2" Cette femme a finalement réussi à atteindre la jetée sur laquelle est construit le haut grillage, et a tenté de l'escalader, mais en vain. Elle est alors passée en tentant tant bien que mal, mais avec beaucoup de courage, à la nage et a réussi sa traversée, alors que deux garde-frontières espagnols scrutaient, du haut de la jetée, l'aventureuse marocaine.

Par Qods Chabaa