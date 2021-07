© Copyright : le360

La saison touristique s'annonce plutôt bonne à Aqesri, commune rurale de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane dans la région de Souss-Massa. Les touristes et les habitants de la région profitent du beau soleil, des objets artisanaux et des variétés culinaires locales.

La commune rurale Aqesri regorge de spots très réputés à découvrir été comme hiver. Elle offre aux yeux éblouis de ses visiteurs de merveilleux paysages.

Interrogé par Le360, Hassan Badida, acteur et réalisateur, témoigne que de plus en plus de voyageurs tiennent à se ressourcer dans le monde rural, loin des villes et de leur agitation.

Quant aux visiteurs d'Aqesri, ils affirment que les sites touristiques ruraux sont des destinations privilégiées par un nombre croissant de touristes. Ils estiment qu’il faut désormais accélérer le développement du tourisme rural qui a été durement touché par la pandémie.