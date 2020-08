© Copyright : Le360

En coordination avec le Centre régional de transfusion sanguine, les acteurs de la société civile, à Tanger, organisent une campagne de don du sang. Nombreux sont ceux qui ont répondu à l’appel, exhortant leurs concitoyens à faire de même. Les images.

Problème récurrent, la pénurie de sang hantent les responsables de la santé dans notre pays. La crise sanitaire a accentué ce dilemme et le stock national a connu une baisse catastrophique, selon le Centre national de transfusion sanguine.

Des appels vibrants sont ainsi souvent lancés pour inciter les citoyens à faire don de leur sang. Derniers en date à avoir répondu à ce devoir citoyen: des acteurs de la société civile qui, en coordination avec le Centre régional de transfusion sanguine, organisent une campagne de don du sang.

Le360 s’est rendu dans un centre de Tanger où les citoyens affluent nombreux pour accomplir ce devoir citoyen. C’est le cas de Fatima, la quarantaine, qui dit être heureuse de faire don de son sang et exhorte ses concitoyens à faire de même.

«C’est une question d’un quart d’heure mais, surtout, de volonté. J’espère que les gens prendront conscience de l’importance d’un tel geste en venant en nombre au centre pour faire don de leur sang», déclare de même le jeune El Mehdi, rencontré au Centre.

Enthousiaste, Sanae, qui accomplit ce devoir pour la première fois, tient à remercier les initiateurs de cette campagne.

Présidente de l’Association «Grand Cœur», Meriem Maâllam se réjouit de l’affluence massive des citoyens qui ont répondu à l’appel. Elle exhorte le ministère de la Santé à mettre à disposition plus de moyens logistiques et humains pour pouvoir accueillir plus de donneurs.

D’autant que, regrette Youssra El Hayani, présidente de l’association «Lamsat Kheir», la ville de Tanger ne dispose que d’un seul centre de transfusion sanguine.