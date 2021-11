Vidéo. Oujda: une réunion de concertation pour valoriser les initiatives régionales en matière d'emploi

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a présidé le 12 novembre 2021 à Oujda, une réunion de concertation pour valoriser les initiatives régionales en matière d'emploi.

Le ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a présidé, le vendredi 12 novembre dernier à Oujda, une réunion de concertation sur la valorisation des initiatives régionales et locales en matière de promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat.

Cette réunion de concertation a eu lieu vendredi 12 novembre 2021 à Oujda, en présence du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, du wali de la région de l’Oriental, Mouaad Jamai, et du président de Conseil de la région, Abdenbi Bioui. L’objectif de cette réunion était d’étudier les contraintes et les obstacles auxquels la population de la région de l’Oriental est confrontée en matière d’emploi. Vidéo. Oujda: l'INDH soutient et accompagne de jeunes porteurs de projets Interrogé par Le360, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a expliqué que cette visite visait à identifier des approches et recueillir des propositions pratiques au niveau régional afin de valoriser les acquis accumulés par la région pour satisfaire ses besoins réels. De son côté, le président de Conseil de la région, Abdenbi Bioui, a salué les conclusions de la visite du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, à Oujda, précisant que plusieurs projets et programmes seront prochainement lancés, afin de lutter contre le chômage dans le contexte de la crise sanitaire et ses répercussions économiques. Ceux-ci profiteront à toutes les provinces de la région.

Par Mohammed Chellay