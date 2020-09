© Copyright : adil gadrouz

La recrudescence de la pandémie à Mohammedia a forcé les autorités à prendre de nouvelles mesures restrictives. Depuis lundi 21 septembre, les barrages ont fait leur retour aux entrées de la ville et certains quartiers sont bouclés. Une équipe de Le360 s’est rendue sur place.

Entrée en vigueur le lundi 21 septembre, les mesures restrictives mises en place dans la ville de Mohammedia comprennent l’interdiction des regroupements, la fermeture des commerces et des restaurants à 22h et une autorisation spéciale est désormais nécessaire pour entrer et sortir de la ville.

«Nous sommes à 100% d’accord avec les mesures de restriction concernant les déplacements. Ces mesures donnent des résultats concrets. Cela supprime les déplacements inutiles et limite le nombre de personnes qui sortent de chez elles juste pour se balader. Les déplacements sont réduits de 70 à 80% et il ne reste que les 20% qui sont, eux, obligatoires», confie un habitant de la ville au volant de sa voiture au niveau d’un barrage de police.

Il a également été décidé la fermeture des parcs publics, des terrains de jeux de proximité et les salles de sport, mais aussi de maintenir les plages fermées.

Concernant les transports en commun, leur capacité a été réduite de moitié et les trajets reliant la ville à Casablanca ont été mis à l’arrêt.

«Si une personne n’a pas d’autorisation, nous ne la prenons pas et depuis le début de la pandémie, avec cette maladie, les gens se déplacent beaucoup moins», témoigne un chauffeur de grand taxi.

Dans certains quartiers de la ville, des mesures plus drastiques ont été mises en place. Les autorités ont décidé de limiter l’accès aux quartiers Hassania II, Annasr, Errachidia, Al Fath et Al Fath I, aux communes de Chellalat et de Benyakhlef, et aux lotissements Assafae et Chellal.

En ce qui concerne les quartiers susmentionnés, leurs accès sont contrôlés par la police, les commerces et les cafés ont obligation de fermer à 20h, les marchés de proximité à 16h. Les hammams et instituts de beauté ont dû, quant à eux, baisser le rideau.

Seule exception, les écoles de la ville ont été autorisées à poursuivre les cours en présentiel.