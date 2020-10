© Copyright : Le360

Les opérations se poursuivent à Marrakech pour sensibiliser à l'importance de la reprise du cours normal de la vie dans la cité ocre. Samedi 24 et dimanche 25 octobre, une exposition de véhicules du siècle dernier est organisée sur la fameuse place Jemaâ El Fna.

Afin d'encourager le tourisme à Marrakech, une exposition de véhicules d'époque est organisée les 24 et 25 octobre dans la ville ocre.

Samedi, des dizaines de collectionneurs de véhicules, venus de plusieurs régions du Royaume, se sont regroupés sur la place Jemaâ El Fna, afin de participer à la reprise de l'activité à Marrakech.

“Nous sommes venus pour inciter les touristes nationaux et internationaux à revenir dans cette ville et apprécier sa beauté et sa magie et nous espérons que cette pandémie prendra fin rapidement”, déclare l'un des collectionneurs.

Outre le soutien au tourisme, cette opération a également pour objectif de sensibiliser contre les dangers du Covid-19.

“Nous avons effectué une demande pour organiser cette animation touristique. Nous voulons montrer aux gens que la vie doit reprendre son cours normal, malgré le virus, mais tout en respectant les mesures de prévention”, explique Ahmed Hachimi, représentant de la Fédération royale marocaine des véhicules d'époque.

Cette exposition se poursuit ce dimanche. Après Jemaâ El Fna, les véhicules seront présents dans plusieurs quartiers et sites touristiques de la ville.