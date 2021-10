© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

Dans l’après midi du vendredi 22 octobre 2021, les adeptes de la confrérie Boutchichia ont clôturé la 16e édition du Forum International du Soufisme dans leur fief, la commune rurale de Madagh, dans la région de Berkane. Les images.

Organisée par le Cheikh de Zaouia Kadiria Boutchichia, Moulay Mounir Kadiri, la 16e édition du forum international du soufisme, marquant les célébrations de l’aïd Al-Mawlid, autour du thème «Soufisme et valeurs humaines: du local à l'universel» a pris fin le vendredi 22 octobre dernier.

Cette cérémonie de clôture a été marquée par la distribution de prix aux lauréats du concours du Saint Coran et du concours scientifique, qui se sont tenu lors du Forum International du Soufisme. Des prix d’honneur ont également été remis à un certain nombre de personnalités et d’intellectuels internationaux, invités au forum.

«L'édition de cette année, organisée en semi-présentiel, dans le respect des précautions sanitaires contre le virus Corona, a été un grand succès, compte tenu du niveau des échanges lors des différents séminaires et ateliers du forum, auxquels ont participé près de 70 participants de tous les continents du monde, en plus d'autres activités organisées en marge de celui-ci, comme le Village Solidaire et l'Université Citoyenne» a indiqué Moulay Mounir Kadiri, président de la Fondation.

Le Cheikd de la Zaouia a également souligné que le Forum international du soufisme, a émis de nombreuses recommandations, dans différentes disciplines, dans le domaine des sciences humaines et de la pensée islamique ainsi qu’une spécialisation en sciences mystiques.