La Rabita Mohammadia des oulémas, que dirige Ahmed Abbadi, a mis au point un programme de sensibilisation et de formation des jeunes dédié à la lutte contre la radicalisation en ligne, avec l’appui de l’ONU et de l’ambassade du Japon à Rabat.

«Ce programme, qui a été appuyé par le gouvernement du Japon et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a donné des résultats satisfaisants, car il a prouvé que le radicalisme sur le net ne peut être freiné et radié que si on offre les moyens scientifiques et pédagogiques aux jeunes pour qu’ils comprennent le monde qui les entoure», a affirmé Ahmed Abbadi, dans une déclaration pour Le360, en marge d’un colloque tenu récemment à Rabat, en présence de plusieurs partenaires, notamment les représentants du PNUD et de l'ambassade du Japon au Maroc.

«Il faut protéger les jeunes contre les dangers de l’espace numérique qui est une autre réalité, bien qu’elle soit virtuelle», a estimé Ahmed Abbadi, pour qui «l’accompagnement des jeunes dans l’espace virtuel doit être soutenu par une recherche scientifique approfondie et continue, qui aborde notamment les dimensions existentielles, intellectuelles, spirituelles, sociales et matérielles».

Ces aspects sont bien définis dans ce programme mis au point par la Rabita, le PNUD et le Japon. Selon le secrétaire général de la Rabita, les premiers résultats de ce programme, mis en œuvre auprès des jeunes, a porté ses fruits. «Nous allons le généraliser graduellement à d’autres secteurs et lieux du Maroc et d’Afrique», a-t-il fait savoir.

Lors du colloque, le représentant résident du PNUD au Maroc, Edward Christow, a relevé de son côté que «la radicalisation et le recrutement des jeunes à risque reposent, en grande partie, sur l’endoctrinement via les réseaux sociaux et la messagerie individuelle, tout en ciblant les personnes vulnérables, marginalisées ou exclues».

En marge de la présentation détaillée du programme, il a été procédé à la remise des prix aux gagnants du concours de réalisation de capsules vidéos et à la présentation d’un documentaire de sensibilisation sur la lutte contre la radicalisation sur le net. Le colloque international a vu la participation d’ambassadeurs, d’experts mondiaux, des universitaires et des représentants d’ONG en charge de la lutte contre la radicalisation dans le monde numérique.