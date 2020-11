© Copyright : DR

La Rabita Mohammadia des Oulémas, l’Ambassade du Japon au Maroc et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) viennent de sceller ce jeudi 19 novembre à Rabat un accord portant sur le financement d’un projet relatif à la lutte contre la radicalisation en ligne des jeunes au Maroc.

Ce projet, qui s’étale sur une durée de 12 mois, d’un montant de 454.545 $, sera intégralement financé par le gouvernement du Japon.

C’est le quatrième projet du genre, dans le cadre de la prévenetion et de la lutte contre l’extrêmisme violent chez les jeunes (trois ont déjà été initiés par le PNUD et un autre par l’Unicef).

«Par ce financement, nous soutenons le gouvernement marocain dans sa lutte contre les risques de radicalisation en ligne des jeunes, notamment en prévenant et en informant sur les dangers que peuvent présenter Internet et les réseaux sociaux», a affirmé Takashi Shinozuka, ambassadeur du Japon au Maroc, dans une allocution à l'occasion de la cérémonie de signature de cet accord, ce jeudi 19 novembre à Rabat.

Le projet s’articule autour de quatre objectifs principaux:

- mener un diagnostic des risques liés aux contenus de radicalisation en ligne ciblant les jeunes;

- soutenir les parties prenantes nationales dans l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et les médias pour prévenir l’extrémisme violent et les discours de haine;

- sensibiliser les jeunes Marocains à travers les réseaux sociaux pour promouvoir un discours alternatif;

- promouvoir la coopération et le partage d’expériences dans la prévention de l’extrémisme violent en ligne.