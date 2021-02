Vidéo. Hygiène impeccable, prix abordables... Balade dans les allées du nouveau marché aux poissons de Laâyoune

Pour acheter son poisson à Laâyoune, il y a le flambant neuf marché de Hay El Farah, la meilleure adresse de la ville. Nouvellement construit, propre, il propose du poisson et des fruits de mer à des prix abordables. Les habitants sont de plus en plus nombreux à s'y rendre, tout particulièrement pour s'approvisionner en vue d'un délicieux "Maro"..

Pour préparer le Maro, succulent plat saharien (et aussi subsaharien), à base de riz parfumé et de divers légumes et poissons, il y a de largement de quoi faire au marché de Hay El Farah, à Laâyoune. Des "Rubio" (grondins) à 15 dirhams le kg, des soles à 50 dirhams le kg, et puis, bien sûr, la fameuse courbine, indispensable au Maro, un poisson à la taille imposante, qui sait si bien frétiller au milieu des vagues des côtes du sud du Maroc (80 dirhams le kg, pour info)... "Les prix sont vraiment raisonnables et on trouve de tout", témoigne, satisfaite, cette mère de famille que Le360 a interrogée au hasard des allées du marché. Vidéo. Et si on allait faire un tour au marché de fruits et légumes de Laâyoune? Un autre consommateur, rencontré lui aussi au beau milieu de ce marché, loue de son côté la propreté et l’organisation impeccable de ce nouveau marché aux poissons, construit et imaginé à la manière d'une galerie commerciale, avec une fontaine, rafraîchissante par les jours de grandes chaleurs, au beau milieu du premier étage. "Je viens toujours ici pour acheter mon poisson. C’est propre et très agréable", déclare-t-il. Quant à ce poissonnier, il souligne que toutes les conditions sont garanties pour optimiser l'approvisionnement et pour bien mettre en valeur sa marchandise, ainsi que celle de ses collègues.

Par Hamdi Yara