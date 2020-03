© Copyright : DR

Les cadres du groupe OCP, membres d'Act4Community, s'engagent dans l'accompagnement des communautés dans le royaume. Au cœur de l’engagement sociétal du groupe dans son environnement immédiat et celui d'autres communautés, voici quelques témoignages sur les actions qu’ils mènent sur le terrain.

A Benguérir, le groupe OCP vient de boucler la première édition du Forum Act4Community, qui a eu lieu les 3 et 4 mars 2020 à l’université Mohammed VI Polytechnique.

Un événement auquel ont participé près un millier de personnes, dont des collaborateurs du groupe OCP, des membres de la société civile, des militants associatifs et des dirigeants de coopératives, des auto-entrepreneurs, des étudiants, mais aussi des personnes engagées, salariées du groupe phosphatier, qui ont choisi de faire partie des équipes d'Act4Community, et sont au cœur de l’engagement sociétal de l'office auprès de son environnement immédiat et d'autres communautés dans le royaume.

L'action menée par l'OCP enregistre d’excellents résultats auprès des différentes communautés du royaume, avant tout grâce à l’engagement des cadres de l'office, qui se sont portés volontaires auprès des bénéficiaires.

L'intervention de ces hommes et de ces femmes s'effectue par une démarche voulue inclusive, de co-construction, et de proximité, avec les acteurs locaux et les populations proches des sites d'extraction de phosphates. Leur objectif commun est de générer des initiatives créatrices de valeur ajoutée et durable ayant un fort impact sur ces communautés.

Ces volontaires agissent par la création d’emplois dans des domaines à fort potentiel, et inspirent ces communautés à s'engager dans des opportunités d'entrepreneuriat.

L’amélioration des conditions de vie de ces communautés passe aussi par des projets sociaux, construits collectivement, et portés par des acteurs locaux, qui bénéficient de l’appui des volontaires de l'Office Chérifien des Phosphates.

Mohamed Amine Smouh, chef de projet d'Act4Community, Mohamed Ramdani, responsable en charge des activités sportives dans la province et les régions autour de la ville de Khouribga, et Houda Hariss, responsable en charge des achats pour le site de Jorf Lasfar, expliquent leurs activités dans le cadre du projet Act4Community, au bénéfice des communautés riveraines.

Les équipes multidisciplinaires de l'OCP dans les différents sites opérationnels du groupe, proches du terrain et donc des communautés qui y vivent, identifient les enjeux et co-construisent des projets porteurs d'emplois avec eux.

Différents domaines sont concernés: l'entrepreneuriat, l'éducation, l'agriculture, l'Economie sociale et solidaire (ESS), la culture et la pratique sportive. Ces volontaires d'Act4Community expliquent préalablement les enjeux de ces projets dans lesquels ils s'engagent, et leur portée pour l’environnement dans lequel vivent ces communautés.

Afin qu’ils puissent mener à bien leurs missions, en dehors de leurs périodes de congés, les volontaires d'Act4Community peuvent bénéficier chaque année d'un laps de temps d'un maximum de 4 semaines, pour se consacrer uniquement aux projets des communautés dans lesquelles ils se sont portés volontaires.