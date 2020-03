© Copyright : DR

La première édition du Forum Act4Community, qui se tient depuis hier, mardi 3 mars, et se poursuit ce 4 mars 2020, est un moment d'échanges au cours duquel les bénéficiaires de mesures d'accompagnement du groupe OCP apportent leurs témoignages.

La première édition du Forum Act4Community, qui se tient depuis hier, 3 mars 2020, et se poursuit ce 4 mars 2020 à l’université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir, a été marquée par une série de témoignages d’auto-entrepreneurs, d’agriculteurs, de leaders associatifs, d’opérateurs économiques, d'initiateurs de Très petites entreprises (TPE) et de Petites et moyennes entreprises (PME), ou encore de représentants de coopératives.

Tous bénéficient du soutien, de mesures d’accompagnement ou enxore de cycles de formation du groupe OCP, dans le cadre de son initiative Act4Community.

C’est le cas de Nadia Meziane, co-fondatrice et directrice des ventes d'Ace Metal, qui a apporté son témoignage sur l’accompagnement dont son entreprise a pu bénéficier dans le cadre de l’initiative Act4Community, dans le cadre de son dispositif d’accélération des TPE.

Nadia Meziane a bénéficié de formations dans divers domaines: sécurité, chiffrage, accès au portail du groupe OCP pour participer aux appels d’offres dédiées aux TPE et PME locales, etc. En plus d'un accompagnement et de diverses formations, la société qu'elle a contribué à fonder a également pu bénéficier de l'accès aux appels d'offres lancés par l'OCP, dans le cadre d'un dispositif prévu par le groupe.

Nadia Meziane, ingénieure de formation, a travaillé pendant 10 années dans une multinationale, avant de décider de co-fonder sa propre entreprise en 2013, Ace Metal, spécialisée dans l’usinage, la construction métallique ou encore la soudure de pièces métalliques. Cette auto-entrepreneure a également tenu à saluer le groupe OCP pour l’accompagnement post-adjudication des marchés dont des TPE locales, comme Ace Metal, ont pu bénéficier. Elle s'est également félicitée du mode de paiement du groupe en faveur des TPE locales, le délai de paiement étant réduit à 30 jours seulement.

Pour sa part, Zineb Rhiyat, dirigeante d'une coopérative à Benguérir, Arroaya, spécialisée dans la culture de quinoa, a apporté son témoignage sur cette unité de production, ainsi que sur ce projet agricole. La culture du quinoa initiée à Benguérir a permis de lancer cette filière de production agricole alternative dans la région, rendue possible grâce aux caractéristiques de cette céréale, résistante aux sécheresses, et compatible avec le degré de salinité du terroir de Benguérir.

Le projet agricole de cette coopérative a pu bénéficier d’un accompagnement des équipes d’Act4Community, de celles de l'unité recherches et développement de l’université Mohammed VI Polytechnique ainsi que d’autres institutions du royaume. La coopérative Arroaya produit du quinoa sur une surface de cultures de 150 hectares, a expliqué Zineb Rhiyat.

Les travailleurs de cette coopérative que dirige cette jeune femme ont pu bénéficier de formations spécifiques dans la production agricole de cette plante, ainsi que d'un accompagnement dans l'utilisation des outils de production et de transformation de leur production, et ce, jusqu'à la conception et la certification du packaging, ainsi que des moyens à même de commercialiser le quinoa produit.

Grâce au soutien d’Act4Community et de celui d'autres institutions, la production de quinoa a pu avoir des impacts positifs sur l'activité des femmes qui travaillent dans cette coopérative, a expliqué cette jeune femme. La demande du quinoa produit par cette coopérative est actuellement en pleine croissance, et de nombreuses femmes de la région de Benguérir tirent leurs revenus de cette production céréalière, ce qui contribue à la scolarisation des jeunes filles de la région.

Près d'un millier de participants prennent part à ce premier Forum Act4Community du groupe OCP, un rendez-vous qui met en avant les engagements sociétaux du groupe ainsi que ses initiatives dans plusieurs régions du royaume.