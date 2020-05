© Copyright : Le360

La Gendarmerie royale a réussi à saisir, tôt dans la matinée de ce lundi 18 mai, plus de 4 tonnes de drogue après une violente course-poursuite avec deux embarcations. Sept individus ont été interpellés. Les détails.

Selon des informations exclusives obtenues par Le360, cette opération de la Gendarmerie maritime a commencé très tôt dans la matinée de ce lundi 18 mai à Tanger.

Des trafiquants de drogue ont d’abord réussi à s’emparer de deux embarcations de pêche au port de Tanger-Ville avant de les diriger vers la forêt Rmilat près de la plage Merkala où ils avaient chargé 70 ballots de haschisch numérotés et portant des inscriptions. Quelques ballots ont ainsi été estampillés «Christiano Ronaldo»!

Une fois embarquée, la drogue devait être livrée à d’autres personnes, en haute mer, à bord d’une troisième embarcation. Mais la Gendarmerie maritime a été plus rapide. Elle a pu, après une violente course-poursuite, arraisonner les deux embarcations de pêche et arrêter six personnes au moment où une septième s’est jetée à la mer pour regagner la terre ferme, à la nage. Cette dernière personne a été interpellée suite à une battue organisée par des éléments des Forces auxiliaires.

Une enquête a été ouverte sous la supervision du Parquet compétent.