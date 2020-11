© Copyright : Le360

Un projet pilote, «Douars en vie», a été lancé au Douar Seraghna, situé à Tasseltante dans la région de Marrakech-Safi, par l’association Mekkil’. Objectifs: contribuer à réduire les inégalités sociales et territoriales, mais aussi soutenir les habitants de la région, parmi les plus vulnérables.

Privilégier l’accompagnement, l’expertise et le suivi à travers quatre axes majeurs: l’éducation, la santé, l’environnement et l’épanouissement, tel est l’objectif du projet pilote «Douars en vie», lancé par l’association Mekkil’.

Le programme en question, dans le Douar Seraghna, dans la région de Marrakech-Safi, se base sur une étude les besoins fondamentaux de la population locale, qui a permis d'élaborer des plans d’actions afin d’offrir des chances de réussite à tous.

«On souhaite apporter une dynamique globale, aux jeunes et aux mères surtout. Si on réussit ce projet, on pourra le dupliquer ailleurs. C’est notre but principal», indique Myriam Strauss-Kahn L’Aouffir, vice-présidente de l’association Mekkil’, dans une déclaration au Le360.

Dans le centre préscolaire Al Fath, les enfants disposent désormais de bibliothèques et de manuels scolaires conformes aux primaires. Les salles ont été complètement réaménagées et équipées de jeux pédagogiques.

«Avant, les classes étaient vides et ne donnaient pas envie aux enfants de venir. Mais aujourd’hui, grâce aux efforts de l’association Mekkil’, nous disposons de tous les moyens pour offrir une bonne éducation aux enfants du douar», se réjouit Halima Ait Cheikh, formatrice.

En partenariat avec la fondation Décathlon, l’association a procédé à la distribution de vélos aux collégiens et lycéens du village, afin de leur faciliter l’accès à leurs établissements scolaires. «Pour se rendre à l’école, il nous fallait deux heures à pied. Aujourd’hui, grâce au vélo, le trajet est de 45 minutes», témoigne Hajar, une jeune lycéenne.

Le douar Seraghna compte près de 900 habitants, dont 180 femmes et 208 enfants, aujourd’hui tous scolarisés dans de meilleures conditions.