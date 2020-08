next

Des unités de l’armée ont été redéployées, jeudi en début de soirée, dans les grandes artères de Tanger, pour veiller au respect des dispositions de l’état d’urgence sanitaire. Dans la même ville, plusieurs quartiers ont été isolés pour stopper l’inquiétante évolution des contaminations.

Des unités des Forces armées royales (FAR) sont arrivées à Tanger, en début de soirée, jeudi 6 août, pour participer à des patrouilles mixtes aux côtés des éléments de la DGSN et des forces auxiliaires, a constaté un journaliste de Le360.

Selon nos sources sur place, ces patrouilles mixtes vont commencer à sillonner la ville dès ce matin, vendredi 7 août et surtout dans les quartiers les plus affectés de la ville: Benkirane, El Aouama, El Mers, El Jirari, Béni Makada, Tanja El Balya et Moghougha.

La situation épidémique à Tanger est particulièrement inquiétante du fait de centaines de cas positifs au Covid-19 et d'un nombre record de décès. Le ministère de la Santé a annoncé, hier jeudi, que la ville avait recensé 13 morts en l’espace de 24 heures, soit l’écrasante majorité des décès sur le plan national (14 au total).

D’un autre côté, les autorités locales de Tanger ont commencé, dès la soirée du jeudi 6 août, à boucler plusieurs quartiers de la ville où il est désormais impossible de se déplacer en voiture. Des dizaines de blocs de béton ont été installés à l’entrée de ces quartiers, notamment à Ben Dibane, Dar Mikna, devant le complexe Hassani et à Casabarata.