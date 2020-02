Vidéo. Destruction par incinération de plus de 20 tonnes de haschich à Tanger

© Copyright : DR

Une commission mixte a supervisé, dans la matinée de ce lundi 10 février, la destruction, par incinération, de plus de 20 tonnes de haschich en plus de grandes quantités d’autres drogues et de psychotropes. Reportage.

Selon nos sources, cette opération, supervisée par une commission mixte (Douanes, ministère de la Santé, Protection civile, gendarmerie et DGSN…), a consisté en l’incinération de 20,893 tonnes de haschich. Cette quantité de drogue a été saisie lors de différentes opérations menées par les autorités dans les points frontaliers du nord du pays. Dans des déclarations pour Le360, Redouane Dahdouh, premier substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance de Tanger, a ajouté que la destruction de ces drogues a concerné également 109,9 kgs de kif, 162,5 kgs de tabac, 1,2 kg de cocaïne et 296 doses de la même drogue, 6,2 kgs d’heroïne (en plus de 282 doses), ainsi que 45312 comprimés psychotropes.

Par Said Kadry