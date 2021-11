© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

L'entrepreneuriat, la créativité et l’innovation managériale en temps de crises ont été au centre d'un congrès international organisé en mode hybride, mercredi 3 novembre 2021, à Dakhla, avec la participation d’un parterre de chercheurs et d’universitaires.

Initié par l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, en partenariat avec le conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, le Centre national de la recherche scientifique et technique (CNRST) et l'Ecole supérieure de commerce de Pau (France), cet évènement scientifique avait pour objectif de rassembler une pléiade d’académiciens, de professionnels et d’experts en entrepreneuriat et en innovation managériale dans diverses disciplines, afin d'apporter des réflexions approfondies sur les logiques de créativité et d'innovation visant à améliorer leur potentiel de gestion et à prendre conscience de la nécessité de renouveler leurs pratiques sur le modèle des évolutions perpétuelles du monde des affaires et particulièrement en temps de crises.

Organisé sous le thème "Créativité et innovation en temps de crises", ce congrès de deux jours (3 et 4 novembre) qui s’inscrit dans le sillage de la célébration du 46e anniversaire de la glorieuse Marche Verte, a pour but d'échanger et de partager les expériences et les résultats de recherche sur tous les aspects de l'entrepreneuriat, de la créativité et de la gestion de l'innovation.

S’exprimant à cette occasion, le président du congrès, Houssine Soussi, a souligné que cet évènement scientifique international a pour objectif d'apporter des réflexions approfondies sur les logiques de créativité et d'innovation, afin d'aider les acteurs à améliorer leur potentiel de management et à prendre conscience de la nécessité de renouveler leurs pratiques sur le modèle des évolutions perpétuelles du monde des affaires.

Dans le monde des affaires et de la gestion, les périodes de crise sont en fait des cycles idéaux pour repenser la gamme de produits, les méthodes de production, les systèmes d'information, a expliqué Houssine Soussi.

Afin de structurer les acteurs de l'économie et de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs innovants, le nouveau modèle de développement préconise de mettre en place des programmes d'accompagnement dédiés à l'entrepreneuriat dans les territoires, notamment à travers des incubateurs spécialisés, à même de développer des centres de recherche et développement pour l'innovation, en collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur, censés élaborer et diffuser des pratiques innovantes productrices d'impact, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le directeur de l’ENCG de Dakhla, Aziz Sair, a mis l’accent sur le rôle de l’innovation en temps de crise, notant que la lutte contre la pandémie Covid-19 a suscité des innovations, dans le sens où le Maroc a produit durant cette période des masques, des respirateurs, des kits de prélèvement PCR et un test PCR 100% marocain.

Des start-up marocaines sont appelées à bénéficier de cette crise en se basant sur l’innovation, les technologies émergentes et l’orientation vers des secteurs d’avenir dont l’économie collaborative, la digitalisation et le marketing digital, a fait observer Aziz Sair.

Par ailleurs il a fait savoir que la région Dakhla-Oued Eddahab offre de grandes potentialités d’entrepreneuriat, étant donné qu’elle est une destination touristique innovante disposant de produits adaptés à l’écosystème régional.

Au programme de cette rencontre scientifique figure des conférences thématiques axées notamment sur ''Le financement de l’innovation et responsabilité sociétale des entreprises en temps de crise", "Innovation et économie entrepreneuriale dans les territoires", "Management stratégique et innovation", "Entrepreneuriat féminin", "Innovation managériale dans les administrations publiques et établissements de santé" et "Entrepreneuriat durable, social et solidaire".

Cette conférence à laquelle prennent part une délégation de l'Académie bulgare des sciences et des participants de Belgique, d'Ecosse et de France, en plus de doctorants marocains, a été marquée par la présence notamment du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et du président du conseil régional, El Khattat Yanja, ainsi qu’un parterre d’enseignants de l’ENCG et de l’Ecole supérieure de technologie (EST).