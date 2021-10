© Copyright : DR

Kiosque360. L’OFPPT a lancé un appel d’offres concernant les travaux de construction de la Cité des métiers et des compétences (CMC) dans la région de Dakhla-Oued Eddahab. Le montant alloué? 92 millions de dirhams. Explications.

Dotée d’une enveloppe de 92 millions de dirhams, la construction de la Cité des métiers et des compétences (CMC), dans la région Dakhla-Oued Eddahab, nécessitera un délai de 18 mois pour être fin prête en 2023, rapporte Aujourd’hui le Maroc qui, dans son édition de ce 1er novembre, ajoute que l’OFPPT a lancé un appel d’offres concernant ces travaux (gros œuvres, étanchéité et revêtements, aménagements extérieurs, signalétique et plantations).

Sur une superficie allant jusqu’à 7,4 hectares, le CMC abritera 32 filières composées à 78% de formations diplômantes et 22% qualificatives. Il regroupera également sept pôles de formation (numérique, agriculture et agroalimentaire, gestion et commerce, pêche maritime, tourisme et hôtellerie) en phase avec l’écosystème de la région.

L’objectif? Renforcer les compétences métiers, linguistiques et soft skills des 960 stagiaires attendus. Ils suivront ainsi une formation répondant aux besoins réels du marché de l’emploi. Outre l’espace pour la formation, le CMC sera constitué d’une Maison des stagiaires et ses annexes, ainsi que d’espaces sportifs.

Cette future CMC de Dakhla-Oued Eddahab sera la neuvième au Maroc. A cette occasion, le journal rappelle que le programme des CMC vise à inaugurer une nouvelle génération d’établissements de formation professionnelle, favorisant l’employabilité des jeunes, la compétitivité des entreprises et la création de valeur au niveau des territoires. Au total, 12 CMC seront réparties sur tout le territoire pour accueillir 34.000 stagiaires en formation. Le budget prévu pour le développement de ce programme? 3,6 milliards de dirhams.