Vidéo. Dans l’Oriental, les médecins se mobilisent pour les réfugiés

Le coup d’envoi d’une campagne médicale au profit des ressortissants étrangers et réfugiés au Maroc a été donné ce samedi 14 novembre dans la région de l’Oriental. Cette action bénévole offre des consultations et soins gratuits aux hôtes du Royaume, surtout parmi ceux les plus fragiles. Reportage.

Les médecins de l’Oriental ont répondu à l’appel du Conseil régional de l'ordre des médecins de l'Oriental pour venir en aide aux ressortissants étrangers établis dans la région. Médecins du public et du privé, de diverses spécialités, se se joints à cette action bénévole. «Aussitôt contactés, les médecins ont répondu massivement à l’appel, conscients de leur devoir de porter secours à cette frange d’immigrés dont la situation est fragile. Les cliniques privées se sont également associés à cette campagne», explique le Dr. Mohamed Aamara, président du Conseil régional de l'ordre des médecins de l'Oriental. Réfugiés au Maroc: les chiffres-chocs d’une enquête HCP (Infographies) Mieux encore, cette action ne restera pas conjoncturelle. En effet, un programme a été établi et qui sera étalé sur toute l’année afin que ces hôtes du Royaume bénéficient continuellement d'une aide médicale appropriée, assure notre interlocuteur. Pour le Dr Mouad Nouri, responsable d’une clinique privée, il est normal que tous les médecins s’associent à cette initiative. «C’est notre devoir de porter secours à des personnes dans une situation difficile et qui présentent des maladies diverses», souligne-t-il.

Par Mohammed Chellay