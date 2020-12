Vidéo. Dans la province de Jerada, le dilemme des agriculteurs et des éleveurs

© Copyright : DR

Comme dans plusieurs régions du Maroc, la vague de froid s’installe à Jerada et sa province. Et cela n’arrange pas les affaires des fellahs et des éleveurs. Reportage.

Nous sommes à Lemrija, l’une des petites communes de la province de Jerada, dans l’Oriental. Les habitants accueillent les premières pluies et neiges. Dans une autre vie, cela les aurait enchantés, mais cette année, la conjoncture est très morose, après une longue période de sécheresse, sans compter les conséquences de la pandémie. Vague de froid: c’est parti pour les réunions des Comités de veille provinciaux «Le bétail ne se vend pas et nous sommes obligés de le nourrir au prix fort», se plaint un éleveur de Lemrija. De plus, les habitants de ces contrées ont d’autres soucis que de nourrir leurs bêtes. Comme ailleurs en zones montagneuses, ils ont besoin de bois ou de charbon pour se chauffer. Or, l’un comme l’autre se vendent à des prix non accessibles à toutes les bourses. «Comme vous le constatez, nous nous rabattons sur l’alfa pour nous chauffer», ajoute le même éleveur, qui affirme que la population attend un geste des autorités pour l’aider à passer ce cap difficile.

Par Mohammed Chellay