Une nouvelle plateforme de financement collaboratif, exclusivement pour le lancement de startups et de très petites et moyennes entreprises marocaines est opérationnelle sur Internet. Explications.

Flowingo.ma, première plateforme de mise en relation entre entrepreneurs et investisseurs au Maroc, s’adresse aux entrepreneurs souhaitant lever des fonds, ainsi qu'aux investisseurs particuliers et institutionnels, à la recherche d’opportunités d'affaires au Maroc.

Créée par l'entrepreneure Nadia Stoti, une MRE de retour au Maroc en 2016, la plateforme Flowingo est le résultat de son constat du potentiel considérable que représente le mode de financement collaboratif pour les startups et les TPME marocaines.

En attendant la promulgation de la loi 15-1, définissant un cadre légal pour le crowdfunding au Maroc, qui avait été adoptée le 11 février 2020 dernier par les députés de la chambre des représentants, les initiateurs de ce projet proposent d'ores et déjà, dans une première version de la plateforme flowingo.ma, une mise en relation directe entre entrepreneurs et investisseurs.

Parmi les ressources qu'offre ce portail, un guide de soumission des projets qui permet de valoriser leur potentiel auprès d'éventuels investisseurs; un moteur interactif et dynamique pour la recherche en ligne de programmes d’accompagnement et de financement actifs au Maroc, ainsi qu'un calendrier centralisé des événements ayant trait à l’écosystème entrepreneurial où figurent les concours, hackathons, congrès, séances de pitch et de networking organisés au Maroc.

Dès la publication de la loi 15-18 au B.O, et de ses décrets d’application, Flowingo offrira à l’ensemble de ses utilisateurs la possibilité de financer directement, à travers cette plateforme, les projets viables sélectionnés.

Les mécanismes de financement collaboratif proposés sont d'ailleurs définis par cette loi (Equity crowdfunding, prêt et dons). Cette seconde phase de développement du portail implique la signature de plusieurs conventions, actuellement en cours d’élaboration, avec différentes institutions marocaines: des banques, des opérateurs de paiement ou des instances de régulation.