© Copyright : khalil Essalak

Le360 a accompagné une patrouille de forces de l’ordre se rendant à la joutia de Derb Ghallef de Casablanca. Contrôle, sensibilisation, rigueur: les autorités locales ne laissent rien au hasard pour éviter que ce célèbre et très fréquenté lieu de commerce ne devienne un cluster. Reportage.

Alors que les cas d’infection au coronavirus ne cessent d’augmenter dans la métropole économique, les autorités restent vigilantes pour éviter que des lieux très fréquentés ne deviennent des foyers de contamination. Elles multiplient ainsi les contrôles et les campagnes de sensibilisation sur le terrain.

Derb Ghallef pourrait représenter un risque de se transformer en clusteru le nombre important de personnes qui y travaillent ou qui s’y rendent pour faire des achats, Derb Ghallef pourrait représenter un risque de se transformer en cluster. Mais les autorités ne sont pas restées les bras croisés. Et comme l’a pu constater sur place l’équipe de Le360, les forces de l’ordre sont quotidiennement en ordre de bataille.

Tout commence tôt le matin, par un briefing des hauts responsables donnant des consignes à leurs subordonnés et leur affectant des tâches spécifiques. Puis des patrouilles se déploient dans l'ensemble du souk pour s’assurer du respect des consignes sanitaires. En menant leur mission, ces patrouilles donnent aussi l’exemple par le port du masque et le respect de la distanciation sociale. En plus des contrôles, ces hommes mènent un important travail de sensibilisation auprès de la population.

«Comme vous pouvez le remarquer, tous les commerçants tiennent à respecter les consignes sanitaires, dont le port du masque et la distanciation sociale. Nous sommes conscients de notre responsabilité à nous préserver et à préserver les clients et autres visiteurs de tout risque de contamination», déclare devant Le360 un commerçant.

Mieux, un comité de bénévoles, constitué d’acteurs associatifs et de commerçants, oeuvre inlassablement pour sensibiliser les commerçants de Derb Ghallef sur l’obligation de respecter les directives des autorités. Conscients que les citoyens et la société civile ont également un rôle important à jouer dans la prévention contre le virus, ces bénévoles apportent leur pierre à l’édifice de la lutte contre la pandémie.

C’est ce que nous explique Mohamed Biflane, acteur associatif: «En coordination avec les autorités locales, nous menons tous les jours des campagnes de sensibilisation sur le Covid-19. Nous faisons ainsi toujours le tour du souk, distribuons des masques aux clients qui n’en portent pas et mesurons la température des commerçants et visiteurs. Nous tenons à vérifier que toutes les mesures de prévention sont prises pour éviter que ce souk très fréquenté ne devienne un foyer [de transmission du virus]».