Pour lutter contre la propagation du coronavirus à Casablanca, la wilaya et la délégation du ministère de la Santé lancent ce lundi un appel pressant aux habitants pour qu'ils se soumettent à un dépistage précoce et ce, dès l'apparition des premiers signes de la maladie. Explications.

"La situation n'est pas inquiétante face à la propagation du virus et la capacité litière est actuellement suffisante pour soigner les malades", a affirmé, dans une déclaration à Le360 la directrice régionale du ministère de la Santé, Dr. Nabila Rmili, confirmant ainsi des propos similaires recueillis ce même jour auprès de la Wilaya de la région Casablanca-Settat.

"Nous privilégions le dépistage massif sachant qu'il s'agit du meilleur moyen de freiner le virus", a souligné la directrice de la Santé, affirmant que les trois hôpitaux de campagne de la région (Benslimane, Foire internationale et El Jadida) ont récemment accueilli 350 cas du Covid-19 par jour. "On a déploré 5 décès quotidiennement", a-t-elle dit.

"Tous les hôpitaux de proximité à Casablanca (outre ceux de Sidi Moumen, de Bouskoura et de Médiouna) ont reçu, selon Nabila Rmili, des instructions pour accueillir et soigner désormais les personnes atteintes du virus".

Selon la responsable, ces différents hôpitaux reçoivent de plus en plus de gens porteurs de signes de la maladie du coronavirus. "Le nombre des cas asymptomatiques a diminué", ajoute Dr. Rmili. La directrice régionale a en outre annoncé que, désormais, "l'élargissement du dépistage concernera également les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques".

De son côté, la wilaya de la région de Casablanca-Settat, en réponse aux questions de Le360, estime que la situation est "sous contrôle". Interrogé sur la récente montée en flèche des contaminations dans cette grande région, un responsable de la wilaya a reconnu qu'elle est due généralement au relâchement (non respect des gestes-barrières) de la population et aux mauvaises conditions de travail dans certains foyers industriels.

Les autorités sanitaires ont recensé jusqu'à présent quelques 10.000 personnes contacts qui "ont été tous mis sous surveillance médiale renforcée".

La wilaya de Casablanca rassure aussi en affirmant qu'elle était "bien armée pour face au virus" et à même de s'adapter à l'évolution épidémique.

La wilaya a ainsi appelé "la population à effectuer des dépistages afin de briser la chaîne des contaminations". "La guérison est à notre portée car plus de 200 malades quittent chaque jour nos hôpitaux", a-t-on conclu.