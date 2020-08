© Copyright : Le360

En dépit de la pandémie du Covid-19, Oued Laou, sur le littoral méditerranéen, reste l'un des sites les plus prisés de la région, de Tétouan jusqu'à Saïdia, en passant par les plages d'Al Hoceïma et de Nador.

Les plages près de Tanger étant toutes fermées en raison de la propagation du virus, certains estivants sont tournés vers Oued Laou, station balnéaire de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, située à 44 km au sud-est de Tétouan.

Une équipe de ce média vient de parcourir les paysages panoramiques de Oued Laou, sous une chaleur torride, à près de 40°C.

Les montagnes et forêts surplombent une mer transparente et turquoise, celle des plages dites "Rochers Jaunes" et "Rochers Makad".

Interrogés, les estivants se sont déclarés ravis de se retrouver dans une zone où "le virus n'existe pas".

Plusieurs d'entre eux ont vanté la nécessité de respecter les gestes barrières, dont le port du masque et la distanciation sociale.

Mais en réalité, Le360 a pu constater que les estivants sont nombreux à ignorer les consignes sanitaires.

"Que Dieu nous préserve (Allah Ihfadna)", se contentent d'invoquer les baigneurs, comme pour se dédouaner de leur incivisme.

Ce site touristique est très fréquenté en été, grâce à sa plage entourée de montagnes. Ses habitants vivent de la pêche, en dehors de la saison touristique.