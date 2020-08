next

Depuis hier, mercredi 26 août, les plages de la préfecture de Fahs-Anjra, près de Tanger, ont été fermées sur décision des autorités. L’objectif est d’éviter des regroupements qui pourraient favoriser la contamination par le Covid-19. Reportage.

Un chien qui a la plage à lui seul, des parasols à louer désertés, et des accès fermés par un dispositif sécuritaire, composé d'éléments de la Gendarmerie royale et de ceux des forces auxiliaires. Depuis hier, mercredi 26 août, les plages de la préfecture de Fahs-Anjra, près de Tanger, sont interdites au public.

Les plages de Sidi Kankouch, de Dalia ou encore Oued El Mersa vivent de ce fait une fin de saison estivale assez particulière et inédite. Elles ont été, pendant un mois et demi, le refuge de centaines de familles de la région et du reste du Maroc, mais la récréation est désormais finie.

Des touristes nationaux ont du quitter, de manière précipitée, les maisons qu’ils avaient louées pour l’occasion.

D’autres ont préféré aller voir ailleurs et ont «migré» vers des villes voisines comme Martil, Tétouan, Mdiq et Fnideq.