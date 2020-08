© Copyright : Le360

Mondialement connue pour ses rues et ses maisons bleues ainsi que ses paysages à couper le souffle, Chefchaouen est un haut lieu du tourisme estival. Cet été en revanche, le Covid-19 a eu raison des touristes. C’est ce qu’a pu constater Le360 à Rass El Ma, la cascade située aux abords de la médina.

Chaque année, les touristes affluent par milliers vers Chefchaouen. Mondialement connue pour ses maisons et ses rues teintées de bleu, la médina et ses environs sont marqués, en cet été, par l’absence de touristes étrangers et marocains, à cause de la pandémie du nouveau Coronavirus.

«Normalement à cette époque de l’année, les gens affluent de tout le royaume pour venir se balader à Chefchaouen, se prendre en photo mais malheureusement comme vous pouvez le voir, les rues sont vides», confie Amal, une habitante de la ville.

Avec l’augmentation fulgurante du nombre de nouveaux cas positifs, les autorités ont pris de nombreuses mesures restrictives. Huit grandes villes sont actuellement soumises à des restrictions dans les déplacements intra-Maroc.

La cascade de Rass El Ma, une des attractions touristiques majeures de la ville, offre un paysage naturel idyllique, paisible et rafraîchissant, d’autant plus apprécié pendant les journées d’été où la température frôle les 40 degrés.

«Je viens me balader à Rass El Ma pour changer d’air, surtout depuis la fin du confinement. Après quatre mois d’enfermement, on s’ennuyait», déclare une jeune habitante de Chefchaouen.

«Il y a des restrictions de déplacement entre les villes et, donc, il n’y a que les touristes de la région et les locaux qui viennent ici», explique un autre habitant.

Désormais seuls, les habitants de la ville bleue profitent des abords de la cascade et de leur région, en priant pour que le virus disparaisse afin que les touristes reviennent se balader dans les rues de Chefchaouen.