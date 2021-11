© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Caméra thermique, thermomètre, test anti-génique à l’arrivée… Face à la 4e vague de la pandémie qui touche actuellement les pays d’Europe et le reste du monde, le Maroc a décidé de renforcer son arsenal de contrôle à l’entrée du territoire. Le360 s’est rendu à l’aéroport Mohammed V de Casablanca. Reportage.

Face à la 4e vague qui touche actuellement l’Europe, en particulier, et d’autres pays dans le monde, le Maroc a décidé de renforcer les mesures de contrôle au niveau des frontières.

A l’aéroport Mohammed V de Casablanca, depuis le 15 novembre, les passagers sont soumis à un double contrôle de température, l’un avec une caméra thermique et l’autre avec un thermomètre infrarouge. Pour les personnes en provenance des pays de la liste A, seuls une fiche sanitaire et le pass vaccinal doivent être présentés. Pour les voyageurs en provenance des territoires de la liste B, un test PCR négatif de moins de 48 heures (entre le prélèvement et l’embarquement) est exigé en plus. Un article précédemment publié par Le360 fait le point sur la mise à jour des différents pays de ces deux listes.

Autre nouvelle mesure, des tests anti-géniques avec résultat rapide sont effectués de manière aléatoire.

«Nous prenons un échantillon sur chaque vol pour réaliser des tests anti-géniques rapides. En cas de résultat positif, le passager, s’il est marocain ou résidant au Maroc, est placé à l’isolement avant d’être envoyé vers une structure dédiée pour une quarantaine de dix jours. Dans le cas où le passager est étrangers ou ne réside pas dans le Royaume, il est envoyé vers le pays de provenance, au frais de la compagnie aérienne», indique le Dr. Mohamed Moussif, médecin-chef de l'aéroport Mohammed V de Casablanca.

De leur côté, les passagers ont salué ces mesures et ont confié que le passage au niveau des contrôles étaient fluides et rapides.