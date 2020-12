© Copyright : Le360

Des propriétaires et gérants de cafés dans la Métropole économique, interrogés par Le360, font part de leurs difficultés en cette période de crise sanitaire. L'obligation de fermer leurs établissements à 20h00 a porté un grand coup à leur commerce. Témoignages.

«C’est une énorme crise que connaît le secteur. La plupart des propriétaires de cafés ont fait faillite. L’obligation de fermer à 20h00 n’a pas arrangé les choses. Les cafés sont presque vides. Les restrictions sanitaires n’encouragent pas les clients à fréquenter les cafés», confie à Le360 Khalid Mourattab, membre de l’Association nationale des cafés et restaurants au Maroc (ANPCRM).

Dans la région de Casablanca-Settat, fortement touchée par la pandémie de Covid-19, les propriétaires des cafés affichent clairement leur mécontentement de devoir fermer plus tôt. C’est à leurs yeux la cause essentielle de leur énorme manque à gagner.

Le ressenti vis-à-vis de cette décision est également exprimé par Mustapha Nouas, secrétaire général de l’Association nationale des propriétaires de cafés et de restaurants. Pour ce dernier, en plus de la limitation de la capacité d’accueil des cafés et restaurants à 50%, l’obligation de fermer à 20h00 a porté un grand coup aux propriétaires des cafés.

«Généralement, c’est à partir de cette heure-là que les clients se ruent vers les cafés. C’est en effet l’occasion pour les fonctionnaires, cadres et autres employés d’y affluer pour siroter une boisson après une rude journée de travail», fait-il remarquer.

Des propriétaires et gérants de cafés, interviewés par Le360, proposent que l’heure de fermeture soit fixée à 22h00. «Nombre d’entre nous ont de lourdes charges à honorer», rappellent-ils. «Certains n’ont pas payé le loyer depuis au moins trois mois.»

Le secrétaire général de l’Association nationale des propriétaires de cafés et de restaurants assure que les gérants respectent les consignes sanitaires, dont l’obligation du port du maque et la distanciation sociale. «Revoir l’heure de fermeture pourrait atténuer la crise aiguë que nous vivons», indique-t-il.